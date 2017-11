Fahrerflucht auf der Autobahn 4

Unerlaubte Einreise nach Deutschland Zittau. In Zittau war die Weiterfahrt für einen 36-jährigen Tschechen am Donnerstag, gegen 15.30 Uhr, beendet. Bundespolizisten kontrollierten den Mann als Beifahrer eines VW Passats auf der Friedenstraße. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass er trotz Wiedereinreisesperre und Aufenthaltsverbotes für die Bundesrepublik eingereist und zur Festnahme ausgeschrieben war. Die Bundespolizisten nahmen ihn zur Dienststelle mit. Am Freitag wurde er den tschechischen Kollegen übergeben.

Graffiti-Schmierereien am Bahnhof Löbau Löbau. Am Donnerstagvormittag stellten Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Löbau mehrere Graffiti fest. In der Unterführung waren zwei goldfarbene Schriftzüge angebracht. Den Snackautomaten am Bahnsteig 2/3 bekritzelten der oder die Täter mit schwarzen wasserfesten Stiften und vor der Sitzgruppe am Bahnsteig drei sprühten sie Buchstaben in roter und grüner Farbe auf den Boden. Die Bundespolizeiinspektion Ebersbach ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Polizeihubschrauber verhindert Diebstahl von Bahnkabeln Zentendorf/Görlitz. Auch bei absoluter Dunkelheit können Straftäter sich ihrer Sache nicht sicher sein. Diese Erfahrung musste ein Buntmetalldieb am Freitag, kurz nach Mitternacht, machen, als ihn ein Hubschrauber der Bundespolizei an der Eisenbahnneubaustrecke zwischen Horka und Zentendorf mitten im Wald entdeckte. Dabei kam nach Angaben eines Polizeisprechers modernste Wärmebildtechnik zum Einsatz. Mit ihrer Hilfe wurde die Person am Boden genau geortet und die Einsatzkräfte zu ihr gelenkt. Vergeblich habe der Täter versucht, sich in der Dunkelheit zu verstecken. Mehrere Streifen stellten in dem Wald schließlich einen 39-jährigen Polen. Der Mann war nach Informationen der Bundespolizei gerade dabei gewesen, Meldekabel der Deutschen Bahn zu entwenden. Er wurde festgenommen. Bei der Überprüfung des Mannes stellten die Bundespolizisten fest, dass der Tatverdächtige nicht nur bereits polizeibekannt ist, sondern auch von der Staatsanwaltschaft Görlitz gesucht wurde. Es lag ein Haftbefehl wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes vor. Zunächst muss er diese Strafe für 30 Tage in der Justizvollzugsanstalt Görlitz absitzen. Die Ermittlungen im Fall des schweren Diebstahls dauern an.

Über 70000 Euro teurer BMW verschwindet Weißwasser. Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Weißwasser einen 5er BMW entwendet. Die Tat geschah zwischen 21.30 und 7 Uhr am Gablenzer Weg. Das berichtet eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz. Der Pkw mit dem Kennzeichen WSW KM 99 habe einen Zeitwert von rund 72000 Euro gehabt, informierte die Polizei weiter. Nach dem Wagen werde international gefahndet.

Einbruch in Gartenlauben Neugersdorf. In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte in einer Kleingartenanlage in Neugersdorf an der Ludwig-Richter-Straße am Werk. Die Täter drangen in insgesamt drei Lauben ein und entwendeten aus diesen eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber, eine Stichsäge und weiteres Werkzeug. Es entstand Sachschaden von insgesamt circa 100 Euro und Stehlschaden von rund 500 Euro.

Motorrad gestohlen Ebersdorf. Am Freitagmorgen bemerkte ein Garagenbesitzer im Löbauer Ortsteil Ebersdorf den Einbruch in seine Garage auf der Straße Am Sportplatz. Aus dieser entwendeten Unbekannte ein graufarbenes Motorrad der Marke Buell mit dem Kennzeichen ZI MS 71. Auch einen Freischneider des Herstellers Stihl stahlen die Diebe. Den Wert der Beute bezifferte der Eigentümer mit rund 6.000 Euro.