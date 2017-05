Fahrer zum Stoppen gezwungen

Drei Monate Fahrverbot für Raser Malschwitz. Mit Tempo 118 wurde am Dienstagvormittag ein Audi auf der B 156 in Lieske geblitzt. Für die Überschreitung um 68 Stundenkilometer drohen dem Fahrer drei Monate Fahrverbot, zwei Punkte und 480 Euro Bußgeld. Bei der fünfstündigen Kontrolle wurden 830 Fahrzeuge gemessen, 101-mal hat es geblitzt.

Staatsschutz prüft Vorwürfe Bautzen.Beim Theaterfestival „Willkommen anderswo“ sollen in der vergangenen Woche Teilnehmer auf dem Bautzener Kornmarkt rassistisch beleidigt worden sein (die SZ berichtete). Dazu haben jetzt die Staatsanwaltschaft Görlitz und das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen aufgenommen. Wie die jungen Schauspieler sagten, seien sie am Sonnabend unter anderem mit Affenlauten beschimpft worden. Passanten hätten Mitglieder des Ensembles als „ekelhaft“ und „Abschaum“ tituliert.

Einbruch gescheitert Kamenz. Schaden von 2000 Euro haben Einbrecher am Kamenzer Berufsschulzentrum in der Hohen Straße angerichtet. Durch das Kellergeschoss in das Gebäude zu kommen, gelang ihnen jedoch nicht. Die Tat hat sich in der Nacht zu Dienstag ereignet. Die Kripo ermittelt.

Reifenplatzer überführt Betrunkenen Bautzen. Ein durch einen technischen Defekt verursachter Unfall hat für einen 40-Jährigen weitreichende Folgen. Der Mann war am Dienstagabend in Bautzen, Vor dem Gerbertor, unterwegs, als bei seinem VW ein Reifen platzte. Er verlor die Kontrolle und prallte gegen ein parkendes Auto. Verletzt wurde niemand, jedoch stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Mann unter Alkohol stand – etwas mehr als ein Promille. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Wildunfall mitten im Ort Pulsnitz.Auf eine Begegnung mit einem Reh war ein 27-Jähriger sicher nicht eingerichtet, als er Dienstagabend auf der Bischofswerdaer Straße durch Pulsnitz fuhr. Das Tier überquerte plötzlich die Fahrbahn und prallte dabei mit dem VW Bora zusammen. Es wurde so schwer verletzt, dass der Jagdpächter es töten musste. Am VW entstand Schaden in Höhe von 1000 Euro.