Fahrer unter Medikamenteneinfluss? Auf der A24 stieß in Nordbrandenburg ein Flixbus beim Überholen mit zwei Autos zusammen. Ein Gutachten soll nun klären, wie es dazu kam.

Nach dem Reisebus-Unfall auf der A24 in Nordbrandenburg soll ein Gutachten klären, ob die Fahrtüchtigkeit des Busfahrers durch Medikamente beeinträchtigt war. Der 52-Jährige gilt als mutmaßlicher Verursacher des Unfalls mit zwei Autos, bei dem eine Autoinsassin am Sonntag schwer verletzt wurde.

Der Busfahrer habe zugegeben, Medikamente genommen zu haben, hieß es weiter. Alkohol habe er nicht getrunken. „Er war nüchtern“, sagte der Polizeisprecher. Nach Angaben von Flixbus war der Mann bis zu dem Vorfall zuverlässig und unfallfrei für den Fernbus-Anbieter unterwegs. Es lägen auch keine Hinweise über eine regelmäßige Einnahme von Medikamenten des 52-Jährigen vor, teilte ein Sprecher mit. Ein Drogen- und Alkoholtest sei negativ verlaufen.

Der Bus rammte zwischen Herzsprung und Dreieck Wittstock-Dosse (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) zunächst ein Fahrzeug beim Überholen und schob dann ein weiteres zunächst rund 500 Meter vor sich her, wie der Sprecher sagte. Dann habe der Bus kurz angehalten und sei weitere 150 Meter weit gefahren, bis er nach rechts über den Fahrbahnrand hinausschoss. Dort musste das Fahrzeug in Schräglage abgestützt werden, um nicht umzustürzen. In der Nacht zum Montag konnte der Bus gegen 2.30 Uhr geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 60 000 Euro. Der Bus kam aus Berlin und wollte über Hamburg nach Kiel fahren. Die 64 Passagiere setzten Stunden später ihre Reise in einem Ersatzbus fort. (dpa)

