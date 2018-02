Fahrer unter Drogen unterwegs

Hoyerswerda. Eine Streifenbesatzung kontrollierte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Spremberger Chaussee den 37-jährigen Fahrer eines Renault Traffic. Der Drogentest zeigte an, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Mit der Anzeige befasst sich die Bußgeldstelle des Landkreises Bautzen. (pk)

Unfall nach Vorfahrtsfehler

Elsterheide (Ortsteil Neuwiese). Auf der Bergener Straße kam es am Donnerstag um 14.05 Uhr zu einem Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine 36-Jährige querte mit ihrem Mitsubishi Colt die Straße. Dabei übersah sie offenbar einen Ford Transit, der aus Richtung Geierswalde kam. Durch den Aufprall schleuderte der Mitsubishi gegen einen im Kreuzungsbereich verkehrsbedingt haltenden Citroën. Der Sachschaden belief sich auf circa 6 000 Euro. Verletzt wurde niemand. (pk)

