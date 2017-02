Fahrer stirbt bei Unfall Tragisches Ende einer Autofahrt in der Röderaue.

Montagnachmittag gegen 14 Uhr fuhr ein 71-Jähriger mit einem Renault im Röderauer Ortsteil Koselitz in Richtung Pulsen. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Problems kam er in Höhe der Einmündung Am Sportplatz nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Telefonmast. Alarmierte Rettungskräfte konnten vor Ort nun noch den Tod des Renaultfahrers feststellen.

