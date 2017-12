Fahrer lässt verunfallten Audi stehen Das Auto hat einen Zaunpfahl auf der B99 in Hirschfelde touchiert und stand verlassen da. Der Halter gab später an, seine Mutter sei gefahren. Eine Schutzbehauptung?

Symbolfoto: dpa

Hirschfelde. Ein Audi A4 Avant ist am Mittwochabend auf der schneeglatten B99 in Hirschfelde ins Rutschen gekommen und touchierte einen Zaunpfahl zwei Meter neben der Straße. Das teilt Alfred Klaner von der Bundespolizei mit. Beamte der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz fanden das Fahrzeug am Donnerstag, 6.45 Uhr verlassen am Unfallort. Sie ermittelten den Halter und suchten ihn zu Hause auf.

Der 42-jährige Deutsche gab an, dass seine Mutter am Vorabend mit seinem Auto verunfallt und er lediglich als Beifahrer mitgefahren sei. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben aber, dass dem Mann die Fahrerlaubnis entzogen werden musste und er mehrere Anzeigen wegen Fahrens ohne Führerschein erhalten hat.

Aufgrund von Anhaltspunkten, dass es sich bei der Aussage um eine Schutzbehauptung gehandelt haben könnte, ermittelt die Landespolizei nun wegen Strafvereitelung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verkehrsunfallflucht. (szo/tc)

