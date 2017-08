Fahrer hätte nicht abbiegen dürfen Der Unfall mit einem getöteten Motorradfahrer auf der S 88 wäre leicht vermeidbar gewesen. Nun werden Zeugen gesucht.

Mit dieser Kawasaki verunglückte am Sonntag an der Abfahrt nach Zschepa ein 47-Jähriger tödlich. © Roland Halkasch

Eigentlich hätte sich der tödliche Motorradunfall am Sonntag auf der S 88 gar nicht ereignen dürfen: An dem Tag galt an der Abfahrt Richtung Zschepa ein Einfahrtsverbot. Grund war der am Wochenende stattfindende Lorenzmarkt im benachbarten Lorenzkirch. Dafür wurde der Verkehr Richtung Lorenzmarkt über die Abfahrt Lorenzkirch geleitet. An der Unfallkreuzung dagegen sollte laut Beschilderung nur der Verkehr zurück Richtung Staatsstraße fließen.

Genau dort aber war am Sonntag gegen 10.55 Uhr ein 80-Jähriger mit einem silbergrauen VW Passat aus Richtung Gohlis kommend nach links Richtung Zschepa abgebogen – und hatte dabei eine ihm auf der Hauptstraße entgegenkommende Kawasaki erfasst.

Der 47-jährige Motorradfahrer erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Der Senior selbst wurde mit einem Schock ins Krankenhaus eingeliefert. „Wie sich die Einbahnstraßenregelung strafrechtlich auswirkt, muss die Staatsanwaltschaft beurteilen“, sagt Polizeisprecherin Jana Ulbricht. So oder so hätte der Autofahrer aber die Vorfahrt des Motorrades beachten müssen. Seinen Führerschein durfte der 80-Jährige vorerst behalten: Der wird nur in bestimmten vorgeschriebenen Fällen abgenommen, etwa wenn er betrunken gefahren wäre. Dafür gibt es laut Polizei aber keinen Hinweis.

Links zum Thema Kawasaki-Fahrer tödlich verunglückt

Der Unfall vom Sonntag ist der zweite im Landkreis, bei dem in diesem Jahr ein Motorradfahrer ums Leben kam. Zuletzt waren Anfang Juli bei einem Zusammenstoß bei Nieska ein Fahrrad- und ein Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Für den Unfall auf der S 88 sucht die Polizei noch Zeugen, die bislang noch nicht polizeilich erfasst wurden: Polizeidirektion Dresden, Telefon 0351 4832233.

zur Startseite