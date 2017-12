Fahrer flüchtet nach Unfall

Autodiebe scheiterten. Heidenau. Unbekannte haben versucht einen Suzuki Alto vom Gelände eines Autohauses an der Ringstraße in Heidenau zu stehlen. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und manipulierten am Lenkradschloss. Es gelang ihnen jedoch nicht, den Wagen zu starten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss Dresden/Freital. Ein 19-Jähriger war Donnerstagnacht mit einem Ford auf der Tharandter Straße in Richtung Freital unterwegs. In Höhe Serpentinenstraße verlor der junge Mann die Kontrolle über den Wagen und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge prallte er gegen eine Leitplanke sowie ein Verkehrszeichen. Dabei entstand ein Gesamtschaden von etwa 5000 Euro. Die hinzugerufenen Polizisten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 19-Jährige alkoholisiert war. Ein Test ergab bei ihm einen Wert von über ein Promille. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und nahmen seinen Führerschein in Verwahrung.

Verkehrsinsel beschädigt Stolpen. Der 29-jährige Fahrer eines LKW Mercedes war auf der Schützenhausstraße in Stolpen unterwegs, als er in Höhe Dresdner Straße in einer Rechtskurve auf die Mittelinsel geriet und zwei Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro.