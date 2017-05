Fahrer eines schwarzen Kombi nach Brandstiftung gesucht Die Polizei ermittelt nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft. Ein wichtiger Zeuge soll sich dringend melden.

Drei unbekannte Männer hatten am Abend des 4. April versucht, in einer Wohnung an der Hauptstraße 1 in Waldheim eine Gardine in Brand zu stecken. Zur Tatzeit befanden sich eine Asylbewerberin und ihre zwei Kinder in dem Raum. © Archiv/André Braun

Nach der versuchten Brandstiftung in einer Asylunterkunft an der Hauptstraße in Waldheim am Abend des 4. April ermittelt die Polizei weiterhin mit Hochdruck. Der Zeugenaufruf des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) ist nach wie vor aktuell, teilte OAZ-Sprecherin Anke Müller am Montag auf Nachfrage des Döbelner Anzeigers mit. Der Fahrer eines schwarzen Kombis, der als wichtiger Zeuge eingestuft wird, habe sich leider noch immer nicht gemeldet. Die OAZ-Sprecherin weiter: „Zeugenhinweise sind nicht ergangen.“

In den Tagen nach der Tat seien die unmittelbaren Anwohner befragt worden, die als Zeugen Wahrnehmungen gemacht haben könnten. Das Ergebnis lässt die Polizei mit dem Hinweis auf laufende Ermittlungen offen. Anke Müller dazu: „Die Ermittlungen richten sich nach wie vor gegen Unbekannt.“

Der Vorfall hatte sich am Abend des 4. April ereignet. Drei bis dato unbekannte Männer liefen gegen 22.30 Uhr auf der Hauptstraße in Höhe des Lidl-Marktes stadteinwärts. Sie versuchten, durch ein offen stehendes Fenster im Erdgeschoss des Hauses Nummer 1 eine Gardine in Brand zu setzen. Zeitgleich war laut Polizei ein dunkler Kombi unbekannten Typs auf der Hauptstraße unterwegs. In Tatortnähe habe der Fahrer kurz abgebremst und sei langsam an den Tätern vorbeigefahren. Daraufhin seien die drei männlichen Personen zunächst geflüchtet. Nach einigen Minuten seien sie jedoch zurückgekehrt und hätten erneut versucht, die Gardine anzuzünden. Dabei ist Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden.

Zurzeit sind in den Mehrfamilienhäusern an der Waldheimer Hauptstraße etwa 65 Asylbewerber verschiedener Nationalitäten untergebracht, wie Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) sagte. Die Gebäude werden aber auch von Deutschen bewohnt.

