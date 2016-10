Fahren Migrantenkinder im Taxi zur Schule?

Wofür werden die Einnahmen aus der Grundsteuererhöhung verwendet?

Für die Einnahmen aus der Grundsteuer gilt das Prinzip der Gesamtdeckung, erklärte Ruckh. Das heißt, sie sind nicht an einen bestimmten Zweck gebunden werden, sondern fließen allgemein in den Haushalt ein. Die Stadt rechnet für 2016 mit rund 50000 Euro Mehrreinnahmen aus der erhöhten Grundsteuer. Dem stellt Ruckh eine Liste gestiegener Ausgaben gegenüber. Tarifsteigerung im Öffentlichen Dienst: 60000 Euro mehr. Instandhaltung kommunaler Grundstücke und Immobilien: 300000 Euro mehr. Zuschüssen an freie Träger der Kindereinrichtungen infolge des neuen Betreuungsschlüssels: 80000 Euro. Lernmittelfreiheit, das betrifft die Taschenrechner für Schulen: 15000 Euro. Zudem sinken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 200000 Euro.