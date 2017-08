Gerichtsbericht Fahrdienst für Drogendealer Zweimal hat ein Mann einen Bekannten aus Freital nach Tschechien gefahren. Die Spesen wurden in Naturalien beglichen.

Das Crystal wurde aus Tschechien nach Deutschland geschmuggelt. War der Drogenkonsum des angeklagten Mechanikers nur ein Ausrutscher? © kairospress

Schon lange hatte die Polizei einen Mann aus Freital im Visier. Er stand im Verdacht, regelmäßig größere Mengen Rauschgift von Tschechien nach Deutschland zu schmuggeln. Am 27. Mai vergangenen Jahres griffen ihn die Beamten am Grenzübergang Neurehefeld auf – mit 30 Gramm Crystal. Das hatte er, in ein Kondom verpackt, in seinem Hintern versteckt. Vom Landgericht in Dresden war er deswegen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt worden.

Die Besorgungsfahrten hatte Hartmut B. aber nie allein unternommen. Da er keinen Führerschein besaß, war er auf die Hilfe seiner Abnehmer angewiesen. Die chauffierten ihn dann regelmäßig über die Grenze. Einer dieser Fahrer war ein 38-jähriger Energieanlagenelektroniker. Der Anklage zufolge hatte er Hartmut B. nachweislich am 8. und am 14. Mai vergangenen Jahres mit seinem Auto nach Tschechien gefahren, wo B. bei einem vietnamesischen Händler die Drogen angekauft hatte. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Dresdner über den Zweck der Fahrten informiert war. Wegen Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge muss er sich deshalb nun vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde verantworten.

Über seine Verteidigerin lässt der Familienvater erklären, dass er vor der ersten Fahrt nicht gewusst habe, was sein Bekannter wirklich dort gewollt hatte. Er sei davon ausgegangen, dass Hartmut B., genau wie er selbst, lediglich Zigaretten kaufen wollte. Erst auf der Rückfahrt nach Deutschland habe B. ihm gesagt, dass er noch etwas anderes besorgt hatte. „Was er damit meinte, konnte ich mir dann denken“, räumt der Angeklagte dann selbst vor Gericht ein. Wirklich wohl sei ihm dabei nicht gewesen. „Ich wollte ihn aber auch nicht alleine dort stehen lassen“, sagt er weiter. Über die Menge und den Kaufpreis habe man sich nicht unterhalten. Zurück in Freital hatte der Angeklagte ein halbes Gramm Crystal für seine Dienste bekommen. Bei der zweiten Fahrt, eine Woche danach, will er aber nichts erhalten haben.

Ziel: Schadensbegrenzung

Für seine Verteidigerin geht es in allererster Linie um Schadensbegrenzung. Sie beantragt eine Geldstrafe, deren Höhe 90 Tagessätze nicht überschreiten sollte, da diese dann als Vorstrafe gilt und somit auch im Führungszeugnis auftauchen würde. Aus ihrer Sicht wäre das aber eine unverhältnismäßig schwere Konsequenz. Sie gibt zu bedenken, dass ihr Mandant bisher völlig straffrei gelebt hat und seit dem Abschluss seiner Ausbildung in Lohn und Brot steht. Erst aufgrund einer Lebenskrise – seine Partnerin war 2016 schwer erkrankt – habe der Angeklagte den Halt verloren und begonnen, Drogen zu nehmen. Das tat er dann aber nur für kurze Zeit. Heute sei das kein Thema mehr, erklärt die Anwältin.

Grundsätzlich folgt das Schöffengericht den Ausführungen der Verteidigerin. Dass die beiden Fahrten und der kurzzeitige Crystal-Konsum nur ein Ausrutscher im Leben des Angeklagten waren, hält es für glaubhaft, auch dessen Entschuldigung und Reue. Jedoch, so sagt die vorsitzende Richterin, sei man überzeugt davon, dass der Beschuldigte vom Zweck der Fahrten wusste. Deshalb erachtet sie eine Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 35 Euro für angemessen. Den daraus resultierenden Eintrag im Vorstrafenregister hält das Gericht für keinen erheblichen Nachteil. Da im Moment ein großer Fachkräftemangel herrsche, dürfte der Eintrag bei einem Jobwechsel keine große Rolle spielen, sagt die Richterin abschließend.

zur Startseite