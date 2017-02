Fahrbibliothek weiter in Großdubrau Die Gemeinde hat beschlossen, den Bücherbus für die Einwohner zu erhalten. Obwohl das teuer wird.

Die Fahrbibliothek kommt auch weeiterhin nach Großdubrau. © Uwe Soeder

Die Gemeinderäte waren sich in zwei Dingen einig: Zum einen soll der Bücherbus für die Bevölkerung erhalten bleiben, solange er auch gut genutzt wird. „Das Verschwinden der Fahrbücherei wäre eine weitere Einschränkung des kulturellen Lebens in unserer Gemeinde“, sagt Großdubraus Bürgermeister Lutz Mörbe (parteilos). Zum anderen äußerten die Räte ihr Unverständnis darüber, dass der Landkreis sich aus der Finanzierung zurückzieht und den ländlichen Gemeinden, die schon höheren Belastungen ausgesetzt sind, zusätzliche Kosten aufdrängt. Für Großdubrau waren zunächst 11 400 Euro im Jahr geplant.

Dennoch beschlossen die Gemeinderäte, alle bisherigen Standorte zu belassen. Das heißt, der Bücherbus hält weiterhin in Quatitz, Klix und Sdier. In Großdubrau wird in der nächsten Zeit allerdings nur noch der Markt angefahren. „Hintergrund ist, dass wir in diesem Jahr an der Schulstraße bauen werden. Dadurch könnte der Bus sowieso nicht aufs Schulgelände fahren“, sagt Lutz Mörbe. Nach den Bauarbeiten kann dann noch einmal darüber beraten werden, ob dieser Punkt wieder angefahren werden soll.

Geändert werden allerdings die Standzeiten. Und obwohl das eine Verringerung darstellt, müssen die Großdubrauer nun mehr zahlen. Waren es vorher etwa 2 000 Euro im Jahr, stehen nun rund 4 200 Euro im Plan. Doch die Statistik bestätigt, dass die Fahrbücherei gut genutzt wird. Waren es 2015 noch 3 700 Besucher, so stieg die Zahl im vergangenen Jahr auf 5 200. Dabei wurden 2015 rund 7 200 Medien ausgeliehen, ein Jahr später waren es fast genauso viel. Die Verwaltung soll nun die Nutzung des Busses verfolgen, und bis spätestens September darüber im Gemeinderat berichten.

