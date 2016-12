Fahrbibliothek kommt weiter nach Weißenberg Wegen steigender Kosten sollte das Angebot eigentlich erst gestrichen werden.

Schon mit dem vorsorglichen Beschluss im Oktober, den Bücherbus der Stadtbibliothek Bautzen ab Januar wegen gestiegener Gebühren nicht mehr zu nutzen, taten sich die Weißenberger Stadträte schwer. Sie beauftragten die Verwaltung, nach Alternativen zu suchen. Hauptamtsleiterin Marion Zimmermann hat sich deshalb den Bücherbus des Kreises Görlitz angeschaut. Der ist zwar kleiner als der Bautzener, aber moderner ausgestattet und hochaktuell. Anders als in Bautzen müssen die Leser im Kreis Görlitz eine Jahresgebühr bezahlen. Zudem ist der Bus auch für die Stadt teurer. Deshalb hat die Verwaltung mit der Stadtbibliothek Bautzen gesprochen.

Bisher kam der Bus aller 14 Tage und fuhr von Weißenberg nach Gröditz, danach nach Wurschen, Särka und zurück nach Weißenberg. An der Grundschule Weißenberg hielt der Bus in der Mittagszeit. Dort nutzten ihn nur noch sechs Kinder. So wurde überlegt, diesen Standort einzusparen, ebenso Särka. Außerdem wurden die Stellzeiten betrachtet und überlegt, sie zu verkürzen. Allerdings auch, sie in die Nachmittagsstunden zu legen. „Je später der Bus kommt, desto mehr Einwohner können ihn nutzen“, sagt Marion Zimmermann. Dem steht die Stadtbibliothek Bautzen offen gegenüber. Der Weißenberger Stadtrat beschloss nun, die Standorte Wurschen und Gröditz mit je einer halben Stunde Standzeit, und in Weißenberg soll er eine Stunde auf dem Markt stehen. Diese Variante würde die Stadt etwa 4 400 Euro kosten, also 3 500 Euro weniger als die zunächst geplante Gebührenerhöhung. (SZ)

zur Startseite