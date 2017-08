Fahrbahnerneuerung kommt Die Staatsstraße bei Großdobritz wird ab Anfang November für vier Wochen gesperrt.

Toilettenhäusen mitten in der Landschaft: Sie sind für Archäologen und Straßenbauer bestimmt. © Klaus-Dieter Brühl

Toilettenhäuschen in der Landschaft an der Staatsstraße nach Dresden verraten: Hier wird demnächst gearbeitet, und zwar nicht auf dem Feld. Archäologische Grabungen stehen bevor. Danach kommen die Straßenbauer. Die Fahrbahn der S 81 soll ab Anfang November vier Wochen lang erneuert werden, zwischen Buschhaus und Großdobritz (SZ berichtete). Die dafür nötige Umleitung über Priestewitz hängt zusammen mit einer weiteren Fahrbahnerneuerung, und zwar der B 101 zwischen Priestewitz und Großenhain. Wie das Landesamt für Straßenbau mitteilt, wird dieser Bau „aufgrund der fortgeschrittenen Jahreszeit und des schlechteren Zustands der Fahrbahn der S 81 nach 2018 verschoben“. Die Gelder vorausgesetzt ist geplant, die B 101 noch 2017 auszuschreiben, um bei passendem Wetter ab April 2018 umgehend zu beginnen. Dann ist mit einer circa dreiwöchigen Bauzeit zu rechnen. Im November beginnt zudem die Sperrung der S 100 in Tauscha-Anbau bis Juni 2018. (krü)

