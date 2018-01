Fahrbahn wird nach Busbrand erneuert Die Ortsdurchfahrt Gleisberg ist zurzeit voll gesperrt. Einige Nutzer wundern sich. Laster lenken mitten im Dorf um.

© Symbolfoto: dpa

Roßwein/Gleisberg. Wer auf der Kreisstraße 7597 für gewöhnlich zur Autobahnanschlussstelle in Nossen fährt, der muss auf halber Strecke umkehren. Die Ortsdurchfahrt in Gleisberg ist gesperrt. Das hängt mit dem Brand des Busses in der vergangenen Woche zusammen, teilt die Landkreisverwaltung auf Anfrage des Döbelner Anzeigers mit.

„Die Straße ist voraussichtlich bis Freitag voll gesperrt, weil die Schäden durch den Brand beseitigt werden“, erklärt Cornelia Kluge, die Sprecherin des Landratsamtes Mittelsachsen. Nach ihren Worten ist vorgesehen, die Fahrbahndecke auf rund 60 Meter Länge zu erneuern. Weiterhin würden verunreinigtes Bankett ausgetauscht und Verkehrszeichen, die zu Schaden gekommen sind, erneuert.

Wie berichtet, ist am Donnerstag vergangener Woche in der Ortslage Gleisberg ein Regiobus der Linie 750 Freiberg - Nossen - Roßwein - Döbeln in Brand geraten. Der Fahrer hatte Qualm aus dem Motorraum bemerkt und seine Fahrgäste in Sicherheit gebracht. Bei denen handelte es sich um acht Schulkinder. Alle blieben unverletzt. Für sie organisierte das Busunternehmen ein Ersatzfahrzeug. Die Feuerwehr löschte derweil den brennenden Bus, obwohl es Probleme mit der Löschwasserversorgung gegeben hatte. Am Bus entstand ein Totalschaden. (mit DA/sol)

