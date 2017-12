Fahrbahn-Sanierung an der B 169 verzögert sich Die neue Straßendecke am Abzweig Nünchritz sollte Ende 2017 fertig sein. Das ist aufgrund des Wetters nicht zu halten.

Zeithain. Autofahrer müssen weiterhin Geduld beweisen – die Baustelle an der B 169 am Abzweig Nünchritz bleibt auch über den Jahreswechsel bestehen. „Witterungsbedingt kann die Deckschicht in diesem Jahr im Bereich der Kreuzung B 169/S 88 nicht mehr eingebaut werden. Die derzeit eingerichtete Umleitung muss also leider bestehen bleiben“, sagte die Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, Isabel Siebert, auf Anfrage der SZ. Einen konkreten Zeitpunkt zur Fertigstellung konnte sie nicht nennen, das sei vom Wetter abhängig. Auch für den Start der Erneuerung der Asphaltdecke auf der B 169 zwischen Röderau und Riesa, der erst für den November geplant war, gibt es noch keinen Termin. Ziel sei jedoch, den Bau bis Ende April 2018 abzuschließen.

Dass der dringend notwendig ist, daran lässt das Amt keinen Zweifel. Die Deckschicht sei bis zu 15 Jahre alt und von Rissen, Flickstellen und Ausmagerungen gekennzeichnet, sagt Isabel Siebert. Eine Erneuerung sei deshalb nötig und könne nicht bis zum geplanten Neubau der B 169 warten. Derzeit laufen erst die Voruntersuchungen zu einer hochwassersicheren Verlegung der Bundesstraße – man stehe damit erst am Anfang des Planungsprozesses. Ein Baubeginn sei realistisch erst nach 2025 möglich. Bis dahin müsse die B 169 in einem genügenden Zustand gehalten werden, so Isabel Siebert: „Mit der Deckensanierung im Abschnitt Riesa – Moritz wird der Verpflichtung entsprochen.“ (SZ/ste)

