Fahrbahn am Dieraer Weg wird untersucht Am heutigen Donnerstag wird die Straße zeitweilig halbseitig gesperrt.

Mit punktuellen Einschränkungen am Dieraer Weg müssen Autofahrer an diesem Donnerstag rechnen. Grund für vorübergehende halbseitige Sperrungen sind Baustoffuntersuchungen einer Ingenieurgesellschaft an der Fahrbahn. Die Behinderungen sollen nur am 2. März den Verkehr beeinträchtigen. Am Freitag, 3. März, werden die Arbeiten wieder eingestellt. (SZ)

