Fahranfängerin kracht gegen Laterne Kurz vor Mitternacht kommt die 18-Jährige mit ihrem Dacia von der Straße ab und prallt gegen die Straßenbeleuchtung. Ihre Beifahrerin wird verletzt.

Bei einem Unfall in Ostrau ist am Sonnabend eine Person verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, war die 18 Jahre alte Fahrerin eines Dacia kurz vor Mitternacht aus Richtung Zschaitz kommend in Höhe der Bushaltestelle Kirschallee nach rechts von der Straße abgekommen und gegen einen Laternenmast geprall. Der Aufprall war so heftig, dass der Mast aus der Erde gerissen wurde, so die Beamten weiter.

Bei dem Unfall wurde die 26-Jährige Beifahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6 000 Euro. (DA)

