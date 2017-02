Fahranfängerin kracht auf Skoda Zwei zerbeulte Autos und Blechschäden in Höhe von rund 8 000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen.

Zwei zerbeulte Autos und Blechschäden in Höhe von rund 8 000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen in Nünchritz. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Dresden mitteilt, war ein 30-jähriger Skodafahrer gegen 7 Uhr auf der Riesaer Straße in Richtung Glaubitz unterwegs, als der in Höhe der Einmündung Sonnenstraße verkehrsbedingt halten musste. Das erkannte eine 18-jährige Fahrerin eines hinter ihm fahrenden Ford offenbar zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Beide Fahrer blieben unverletzt. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Donnerstag zurück 1 von 2 weiter Toyota gestohlen Meißen. Auf einen blauen Toyota Auris hatten es Autodiebe bei einem Autohaus an der Zaschendorfer Straße in Meißen abgesehen. Vom Gelände stahlen sie den nicht zugelassenen Wagen. Der Wert des neuwertigen Fahrzeuges beläuft sich auf rund 28000 Euro. Diebe im Backshop Coswig. In der Nacht zum Mittwoch hebelten Unbekannte ein Fenster zu einem Backshop im Eingangsbereich eines Supermarktes an der Dresdner Straße auf. In den Räumen brachen sie einen Tresor auf und stahlen aus diesem rund 1000 Euro Bargeld. Der Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro beziffert.

zur Startseite