Fahranfänger mit Schutzengel unterwegs

Gestohlenen Mercedes Sprinter sichergestellt Bad Muskau. Am Freitagmorgen wollte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf in Bad Muskau einen Mercedes Sprinter kontrollieren. Der Pritschenwagen mit Berliner Kennzeichen fiel den Beamten auf der Görlitzer Straße kurz vor der polnischen Grenze auf. Der Fahrzeugführer kam jedoch dem Stopp-Signal der Polizisten nicht nach. Stattdessen sprang der Unbekannte aus dem rollenden Wagen und ergriff zu Fuß die Flucht in die Dunkelheit. Ein Fährtenhund der Bundespolizei suchte anschließend vergeblich nach dem mutmaßlichen Dieb. Der Kastenwagen prallte führerlos gegen eine Hauswand. Verletzt wurde dabei niemand. An dem Mercedes stellten die Beamten Aufbruchsspuren fest. Vermutlich hatten Unbekannte den Wagen kurz zuvor entwendet. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von rund 1500 Euro.

Kind vom Balkon gerettet Weißwasser. Am Freitagmorgen sind Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in Weißwasser an einem Mehrfamilienhaus am Eichendorffweg im Einsatz gewesen. Offenbar war ein Zehnjähriger nach einem Streit mit seiner Mutter von einem Balkon des Wohnhauses auf eine Veranda geklettert. Dort sorgte er gegen 6.45 Uhr für Aufsehen und ließ niemanden an sich heran. Die Beamten und Sanitäter holten den Abenteurer wenig später leicht unterkühlt vom Balkon. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Fahrschülerin gestürzt Löbau. Am Donnerstagnachmittag ist in Löbau eine 24-jährige Motorrad-Fahrschülerin an der Beethovenstraße verunfallt. Sie war während der Ausbildung mit einer Kawasaki unterwegs und stürzte in einer Linkskurve. Dabei verletzte sie sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Garagen aufgebrochen Eibau. In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte in Eibau sechs Garagen an der Thälmannstraße aufgebrochen. Die Diebe entwendeten ein Pocket-Bike ohne Straßenzulassung sowie Werkzeuge und Ersatzteile. Der Eigentümer bezifferte den Stehlschaden mit etwa 700 Euro. Es entstand weiterhin ein Sachschaden von circa 200 Euro.

Berauscht den Kreisverkehr übersehen Görlitz. Am Freitagmorgen, es dämmerte noch, ist auf der B 115 bei Görlitz ein alkoholisierter Autofahrer über eine Verkehrsinsel gefahren. Der 58-jährige Toyota-Fahrer war offenbar auf dem Weg in die Pilze, hatte den Kreisverkehr am Abzweig zur A 4 offenbar nicht mehr rechtzeitig wahrgenommen und war geradeaus gefahren. Bei der anschließenden Unfallaufnahme bemerkte eine Streife Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Test ergab einen Wert von 1,5 Promille. Bei der Kollision war Sachschaden von rund 3200 Euro entstanden. Während sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten Toyota kümmerte, wurde der Unfallverursacher in einem Krankenhaus untersucht und dort ebenfalls zur Ader gelassen. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und behielten den Führerschein des 58-Jährigen ein.