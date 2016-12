Fahndung nach Frauen-Schlägern Zwei Männer sollen für einen brutalen Angriff auf eine Gruppe Asylbewerber verantwortlich sein. Jetzt geht die Dresdner Polizei mit ihren Bildern an die Öffentlichkeit.

Wer diese beiden Männer erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. © Polizei

Am späten Abend des 24. Oktober wurde in Dresden-Leuben eine Gruppe Asylbewerber von zwei Männern attackiert. Jetzt geht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bittet um Hinweise.

Bei den beiden auf den Fotos zu erkennenden Männern handelt es sich nach Angaben der Ermittler um die Tatverdächtigen. Sie sollen nach einer Straßenbahnfahrt (Linie 2, Richtung Gorbitz) drei aus Eritrea stammende Frauen (20, 21, 21 Jahre) und einen Syrer (21) erst bedroht und anschließend angegriffen haben.

Drei der Asylbewerber konnten fliehen und die Polizei rufen. Die jüngste der drei Frauen zerrten die Gewalttäter jedoch zu Boden und schlugen auf sie ein - begleitet vom Gebrüll rechter Parolen. Der Vorfall ereignete sich an der Haltestelle „Abzweig Reick“ am Moränenende.

Wer die abgebildeten Männer kennt oder erkennt, wird gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 33 zu melden. Hinweise nimmt auch jede andere Dienststelle entgegen. (szo)

