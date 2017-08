Fahndung nach Dieb

Bargeld gestohlen – Zeugen gesucht Bad Gottleuba. Zu einem Diebstahl vom vergangenen Dienstag gibt es neue Erkenntnisse. An jenem Tag hatte ein Unbekannter eine Physiotherapie am Goethepark betreten und in einem unbeobachteten Moment aus dem Empfangsbereich ein Mobiltelefon sowie Bargeld gestohlen. Inzwischen wurde bekannt, dass Zeugen in der Nähe der Praxis einen verdächtigen Mann beobachtet hatten. Dieser wurde als schlank, etwa 1,70 Meter groß mit kurzen mittelblonden Haaren beschrieben. Er war mit einem T-Shirt und Jeans bekleidet und sprach gebrochen Deutsch. Wer hat Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl gemacht? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen? Hinweise nehmen das Polizeirevier Pirna oder die Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 entgegen.

Gabelstapler fährt Fußgängerin an Freital. Ein Gabelstapler war am Dienstagmittag auf dem Parkplatz des Weißeritzparks an der Straße An der Spinnerei unterwegs. Dabei übersah der Fahrer (51) eine Seniorin (79), die den Parkplatz überquerte. Die Frau wurde von dem Gabelstapler erfasst und dabei schwer verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus.

Kupferrohre gestohlen Höckendorf. Wie jetzt bekannt wurde, verschafften sich Unbekannte am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu einem im Umbau befindlichen Haus an der Tharandter Straße und stahlen aus dem Inneren mehrere Kupferrohre, Armaturen sowie Heizkörperventile im Wert von mehreren Hundert Euro.

Zeugen zu Zündelei gesucht Freital. Am Dienstagabend kurz nach 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Feuer neben der Wiederitz unterhalb des alter Bahndamms gerufen. Dort stellten sie eine brennende Weide fest. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Brand aufgenommen und sucht nun Zeugen, die nähere Angaben zu dem Vorfall machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Dippoldiswalde oder der Polizeidirektion Dresden unter 0351 4832233 zu melden.

Ford rammt Wildschwein Hohnstein. In der Nacht zu Mittwoch hat es nahe Hohnstein einen Wildunfall gegeben. Der Fahrer (35) eines Ford Transit befuhr die Verbindungsstraße von Hohnstein kommend in Richtung Goßdorf. Etwa 100 Meter nach dem Abzweig Waitzdorf überquerte plötzlich ein Wildschein auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier flüchtete. Am Ford blieb ein Schaden von etwa 1500 Euro zurück.