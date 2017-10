Fahndung nach Bankräuber Die tschechische Polizei sucht einen Kriminellen – jetzt auch in Deutschland.

© Sy,mbolbild: picture alliance / dpa

Dieses Foto stammt von der Überwachungskamera der Bank.

In Tschechien wird nach einem Bankräuber gefahndet, der bereits am 12. Juni in Kadan eine Bank überfallen hatte. Die Polizei bittet nun auch in Deutschland um Mithilfe. Der Mann soll etwa 40 Jahre alt sein, ist etwa 1,80 Meter groß. Zum Tatzeitpunkt trug er einen kurzen Bart, eine Brille und ein weißes Basecap. Bekleidet war er mit einem dunkelgrünen Kapuzen-Langarmshirt und dunkler Hose. Er sprach Tschechisch. Wer hat den Täter gesehen? Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? (szo)

Hinweise an das gemeinsame Zentrum der deutsch-tschechischen Polizei- und Zollzusammenarbeit Petrovice-Schwandorf unter der Nummer 035023 671 oder per E-Mail: petrovice.gz@polizei.sachsen.de

