Fagott trifft Orgel in Radeberg Der Auftakt zur neuen Orgelreihe in der Stadtkirche wird Sonntag gleich richtig spektakulär.

Philipp Zeller mit seinem Fagott: Der gebürtige Stuttgarter ist Solomusiker der Dresdner Staatskapelle. Am Sonntagabend wird er in der Radeberger Stadtkirche bei einem ungewöhnlichen Konzert zu erleben sein. © PR

Radeberg. Die Orgel-Reihen in der Radeberger Stadtkirche sind ja alljährlich ohnehin etwas ganz Besonderes. Jüngst lockte Radebergs Kantor Rainer Fritzsch zum Beispiel spannende Dom-Organisten in die Stadtkirche; und vor einiger Zeit waren hier Organisten von Kreuzkirchen aus ganz Deutschland zu erleben. Zum Beispiel aus dem Berliner Stadtteil Schmargendorf; wobei der Organist und Kantor dieser evangelischen Kirchgemeinde selbst Katholik ist. Rainer Fritzsch hat eben immer das, was man Händchen fürs Besondere nennt!

Aber in diesem Jahr wird diese besondere Orgel-Reihe sozusagen besonders besonders … Denn diesmal sitzt Kantor Rainer Fritzsch selbst an der Orgel – und lädt sich dazu Instrumentalisten ein, die sonst eher selten gemeinsam mit einer Orgel zu erleben sind. Am Sonntag macht zum Beispiel Philipp Zeller den Anfang. Der ist einer der besten Fagott-Spieler des Landes; Solo-Instrumentalist der Staatskapelle in Dresden. „Das Fagott steht ja leider immer ein wenig im Schatten“, findet Rainer Fritzsch. Und das, so macht er gleich deutlich, völlig zu unrecht. „Es ist eines der vielseitigsten Instrumente überhaupt; und wir werden es nun in sehr verschiedenen Facetten präsentieren“, kommt der Kantor hörbar ins Schwärmen. Auch, weil es ihm gelungen ist, insgesamt drei junge Solo-Musiker der Staatskapelle für seine ungewöhnliche Orgelreihe in der Stadtkirche zu begeistern. Nach Philipp Zeller werden im August Robert Langbein – mit dem Horn – und im Oktober Norbert Anger am Violoncello gemeinsam mit dem Kantor zu erleben sein. „Alles Instrumente, die sonst kaum bis nie im Duett mit einer Orgel zu hören sind“, so Rainer Fritzsch. „Und alles junge Musiker, die als Solisten zu den Besten im klassischen Bereich gehören, die es hierzulande gibt“, ist er begeistert.

Und dass diese jungen Musiker dann auch mutig genug für Neues sind, wird gleich zum Auftakt am Sonntag in Radeberg zu erleben sein. Denn Philipp Zeller wird dann auch ein modernes Stück präsentieren, das den ungewöhnlichen Titel „Mit FaGottes Hilfe“ trägt. Geschrieben hat es der bekannte, aus Tirol stammende Jazz- und Orchester-Komponist Werner Pirchner im Auftrag des österreichischen Kunstministeriums. „Und dabei wird Philipp Zeller auch im Publikum unterwegs sein; das wird ein sehr spannendes Stück“, ist der Kantor selbst auch gespannt, was da passieren wird. Gemeinsam werden sie dann unter anderem eine Sonate von Telemann spielen, auch Stücke von Bach. „Ich glaube, für Musikfans wird dieser Abend ein wirklicher Leckerbissen“, ist der Kantor überzeugt.

Ein besonderes Konzert wird es jedenfalls!

„Konzert für Fagott und Orgel“ mit Philipp Zeller (Staatskapelle) am Fagott und Kantor Rainer Fritzsch an der Orgel, Sonntagabend, 17 Uhr, in der Stadtkirche Radeberg. Eintritt fünf Euro (ermäßigt drei Euro).

