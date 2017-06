Fußball – Kreisliga A Süd Fällt die Entscheidung? Am Sonnabend kommt es zum Spitzenspiel Tabellenzweiter gegen Spitzenreiter. Danach kann der Meister feststehen.

Sollten die Hochweitzschener Mediziner wie im Hinspiel gegen die Zschadraßer unentschieden spielen, könnten sie vorfristig den Meistertitel bejubeln. © André Braun

Die Ausgangslage am vorletzten Spieltag der Saison ist klar: Wenn der SV Medizin Zschadraß (2./39) und der SV Medizin Hochweitzschen (1./44) aufeinander treffen, kann am Sonnabend die Entscheidung im Titelkampf fallen.

Klar im Vorteil sind dabei natürlich die Gäste aus Westewitz. Sie haben fünf Punkte Vorsprung und brauchen aus den zwei ausstehenden Begegnungen folglich nur noch einen Zähler, um den ersten wirklich wichtigen Titel der Vereinsgeschichte zu bejubeln. Und der wäre bereits bei einem Unentschieden perfekt. Das weiß auch Trainer Klaus Krzemyk. Der sagte dem Döbelner Anzeiger vor diesem ersten Endspiel: „Ziel ist schon, dass wir nicht verlieren. Dabei wird es verdammt schwer, das wissen wir, denn die Zschadraßer werden auch ihre Chancen nutzen wollen. Und dass sie dazu in der Lage sind, auch fünf Tore zu schießen, haben sie oft genug bewiesen.“ Sollten die Hochweitzschner verlieren, hätten sie dann eine Woche später gegen die SpG Döbelner SC II/Mochau die nächste Chance, den Titel zu holen. Zschadraß spielt dann in Gleisberg (7./22).

Da Medizin Hochweitzschen nicht und Medizin Zschadraß nur als Meister in die Kreisoberliga aufsteigen wollen, gilt es für den BC Hartha (3./39), den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Die Aufgabe für die Männer um Spielertrainer Benjamin Bamburski am Wochenende erscheint dabei nicht unlösbar, treten sie doch beim Tabellenneunten Döbelner SC II/Mochau an (9./22), der durchaus bezwingbar erscheint. Noch gefährlich werden kann den Harthaern der SV Klinga/Ammelhain (4./37), der in Lauerstellung liegt. Allerdings treten die Muldentaler beim heimstarken ESV Lok Döbeln (5./30) an, der sich in heimischen Gefilden wohl keine Blöße geben wird.

Zwischen der SG Zschaitz/Ostrau II (8./22) und dem FSV Dürrweitzschen (10./19) könnte es im Kampf um eine Mittelfeldplatzierung noch einmal spannend werden, sollten die Gäste gewinnen. Allerdings sind die Männer aus dem Waldstadion stark genug einzuschätzen, dass das nicht passiert. Der Hohnstädter SV (6./30) hat mit dem SV 29 Gleisberg (7./22) ein Team zu Gast, welches sich recht wechselhaft präsentiert. Der Ausgang des Spieles wird davon abhängen, welches Gesicht die Mittelsachsen diesmal zeigen.

Was für die Tabellenspitze zutrifft, gilt auch für das Geschehen im -keller. Der Vorletzte, VfB Leisnig (11./15), hat die Chance, die Rote Laterne mit einem Sieg der SG Blau-Weiß Altenhain (12./13) ganz zu überlassen. (DA/dwe)

