Fällt die DDR-Kaufhalle in der Johannstadt? Dort wo jetzt Aldi und Konsum rege Kundschaft anlocken, soll ein moderner Neubau entstehen. Der Abriss wird derzeit geprüft.

Die Sorge ist groß in der Johannstadt, dass die beliebte Kaufhalle in der Pfotenhauerstraße schon bald Geschichte ist. Noch vor der Wende wurde der Flachbau errichtet. Die Lebensmittelanbieter Aldi und Konsum haben sich hier eingerichtet. Der Standort ist beliebt, liegt er doch mitten im Wohngebiet mit den vielen Plattenbauten. Nun sorgen sich die Anwohner um die Zukunft. „Es steht im Raum, dass Aldi und Konsum ihren Gemeinschaftsbau abreißen und sich vergrößern wollen“, sagt Hendrik Stalmann-Fischer. Entsprechende Gerüchte hört der SPD-Stadtrat öfter in seinen Sprechstunden.

Doch ein Termin für einen schnellen Abriss scheint ungewiss zu sein. Derzeit gebe es Abstimmungsgespräche, teilt Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU) mit. Dabei geht es auch um die Frage, wer welchen Part des Neubauvorhabens übernimmt. Auch müssen noch einzelne Grundstücke gekauft werden, um mit den Arbeiten beginnen zu können. Rechtlich möglich wäre der größere Einkaufsmarkt. Die Stadtverwaltung hat dafür einen Bebauungsplan beschlossen. (SZ/acs)

zur Startseite