Gerichtsbericht „Fährst du zu den Tschechen?“ Ein Asylbewerber aus Klingenberg soll bedroht, geschlagen und geklaut haben. Dafür wurde er angeklagt.

Ein Mann, der wohl aus dem Irak stammt, soll in der Klingenberger Asylunterkunft Wachleute, Heimleiter und Mitbewohner bedroht haben. Das Gericht stand beim Prozess vor mehreren Problemen. © Egbert Kamprath

Freital. Der Freitaler Flüchtlingshelfer kam von der Spätschicht, stieg an jenem 20. Juli vorigen Jahres am Dresdner Hauptbahnhof in die S-Bahn. Im Zug traf er den jungen Asylbewerber wieder, wie tags zuvor. Sie unterhielten sich, er habe sich als Afghane ausgeben, sprach in Brocken Deutsch.

„Dann hat er plötzlich mit seinem Messer vor mir rumgefuchtelt“, erklärt der Freitaler. „Fährst du zu den Tschechen?“, hätte der Asylbewerber gefragt. Er hätte ihn gebeten, dort Elektroschocker, Schlagstöcke, Pfefferspray und Schlagringe zu holen, über die Grenze zu schmuggeln und sie ihm im Zug zu übergeben. Er bräuchte die Waffen, um „Polizisten zu schlagen“, hieß es. „Zum Glück musste ich dann aussteigen“, sagt der 34-jährige Flüchtlingshelfer. Er habe danach die Polizei informiert.

Den angeblichen Afghanen erkannte der Freitaler am Amtsgericht Dippoldiswalde sofort wieder. Dort musste sich der Asylbewerber, der eigentlich als Kurde aus dem Irak in Klingenberg registriert ist, gleich wegen mehrerer Vorfälle im Oktober 2016 verantworten. Neben jenem S-Bahn-Vorfall wurden ihm eine Attacke auf einen anderen Bewohner mit einem Schlagring an der Asylunterkunft in Neu-Rehefeld und der Diebstahl eines 500 Euro teuren Fahrrads in Dresden zur Last gelegt.

Weiter soll der Mann in der Asylunterkunft in Klingenberg Bewohner, Wachleute und den damaligen Heimleiter bedroht haben, weil er nicht wollte, dass weitere Flüchtlinge in seinem Mehrbett-Zimmer untergebracht würden. Laut Sicherheitsleuten und dem jetzigen neuen Heimleiter, habe es Bedrohungsszenarien wie diese fast täglich gegeben. Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen, nennt aber den Freitaler Helfer einen Lügner.

Schon der Beginn der Verhandlung zog sich hin. Ein erster Versuch, das Verfahren zu eröffnen, war Anfang Oktober gescheitert. Die Sprachkenntnisse des Dolmetschers waren laut dem Dippoldiswalder Gericht zu schlecht, um den Prozess ordentlich durchführen zu können. Doch auch beim nächsten Anlauf gab es nun gleich zu Prozessbeginn Schwierigkeiten. Offenbar stimmte der Nachname des Angeklagten nicht, wie der Asylbewerber selbst sagt.

Darüber hinaus brachte die Frage des Vorsitzenden Richters nach den Personalien Mannes ein weiteres Problem zutage. Denn der Angeklagte versicherte, er sei doch 1994 geboren – und nicht erst 1997, wie es in seiner Aufenthaltsgenehmigung und einer Anklageschrift gegen ihn steht.

Da der Mann also zur Tatzeit womöglich gar kein Heranwachsender mehr war, also bereits älter als 21 Jahre gewesen sein könnte, stellte sich die Frage, ob das Jugendschöffengericht zuständig ist. Das Gericht bejahte dies. Trotzdem stand der Prozess kurz darauf erneut auf der Kippe. Der Angeklagte klagte über Kopfschmerzen, er „fühle Aggressivität in sich aufsteigen und könne sich nicht konzentrieren“. Sein Pflichtverteidiger sagte, es gebe Zweifel, ob sein Mandant verhandlungsfähig sei.

Die Staatsanwaltschaft hielt dagegen, der Angeklagte könne dem Dolmetscher folgen, kommunizieren, sein Smartphone benutzen. Das Gericht folgte der Einschätzung der Anklage. Der Prozess wurde zu Ende gebracht. Wegen Fahrraddiebstahls, gefährlicher Körperverletzung sowie der versuchten Nötigung des Flüchtlingshelfers wurde der Mann zu insgesamt 100 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt. Laut dem Richter ist das eine übliche Strafe wegen solcher Vorwürfe – im Jugendstrafrecht. Entgegen der Ansicht der Staatsanwaltschaft, den ihrer Meinung nach 23- und nicht erst 20-jährigen Angeklagten als Erwachsenen zu verurteilen, hielt das Gericht eine Jugendstrafe für möglich. Es verweist dabei auf eine der beiden Anklageschriften gegen den Iraker und dessen Aufenthaltspapiere, wo doch 1997 als Geburtsjahr des Mannes festgehalten wurde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

zur Startseite