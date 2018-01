Fähre lässt auf sich warten

Im Jahr 2011 setzte die Fähre anlässlich des Kirchentages über. © Katja Frohberg

Eigentlich sollten die Ergebnisse bereits vorliegen. Im September 2016 hatte der Stadtrat die Verwaltung beauftragt, binnen einem Jahr die Wiedereinrichtung einer Fähre zwischen Ostragehege und Pieschen zu prüfen.

„Die Prüfung ist aus Artenschutzgründen nur im Frühjahr möglich“, teilt Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) in einer Beschlusskontrolle mit. Zuerst habe man sich auf einen Standort für die Fähre geeinigt. Der befindet sich im Pieschener Winkel, also etwa an der Molenbrücke.

Ortsbeirat Maurice Devantier (Linke) ist empört: „Viele Anwohner wünschen sich eine ortsnahe Querung der Elbe. Umso unverständlicher erscheint mir hier die Untätigkeit der Verwaltung. Wir werden Druck machen, dass in diesem Frühjahr die notwendigen fachlichen Prüfungen gemacht werden.“ (SZ/sh)

