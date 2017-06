Fähranleger wird behindertengerecht Die Anlegestelle in Königstein wird am Donnerstag provisorisch umgesetzt. Dabei sind Einschränkungen im Fährbetrieb möglich.

Die Fähre in Königstein wird wegen Bauarbeiten am Anleger provisorisch umgesetzt. © Marko Förster

Die Fährstelle in Königstein wird am Donnerstag, 22. Juni, auf einen provisorischen Fähranleger umgesetzt. Solveig Großer von der Oberelbische Verkehrsgesellschaft Pirna-Sebnitz (OVPS) teilte mit, dass es dabei zu Einschränkungen im Fährbetrieb kommen wird. Die Umsetzung ist notwendig, um Arbeiten an den Fähranlegern durchführen zu können. Diese sollen behindertengerecht ausgebaut werden. Die Bauarbeiten hatten bereits Ende Mai begonnen. Daher ist bereits jetzt erkennbar, an welchen Stellen die Provisorien demnächst das Queren der Elbe ermöglichen. Der provisorische Fähranleger auf der Königsteiner Seite wird wegen der örtlichen Gegebenheiten zwölf Stufen innehaben. Mitte Juli soll dann voraussichtlich die Fährstelle in Halbestadt auf den provisorischen Anleger umgesetzt werden. Wann die Bauarbeiten beendet werden, ist noch nicht bekannt. Die OVPS weist daraufhin, dass sich die Überfahrtzeiten durch die Nutzung der Provisorien etwas verlängern. (SZ/kk)

