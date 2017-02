Fackeln am Hang

Winterparty am Skihang Geising © Egbert Kamprath

Zur Winterparty wurde am Sonnabend an den Geisinger Skilift eingeladen. DJ Small, alias Stefan Wagner, hatte die Boxen aufgebaut und sorgte für entsprechenden Sound am Hang. Am Nachmittag rollte ein Pistenbully an, mit dem man eine Ausfahrt durch die Winterlandschaft unternehmen konnte. Romantisch wurde es am Abend, als ein Lagerfeuer entzündet wurde und 30 Skifahrer zur entsprechenden Musik mit Fackeln die Piste herunter kamen. Anschließend stieg zum Après-Ski ein farbenfrohes Feuerwerk über dem Hang auf. Foto: Egbert Kamprath

