Fackel im Sturm Die olympische Flamme für die Winterspiele 2018 geht in Südkorea auf die Reise.

Ministerpräsident Lee Nak-yon übergibt das Feuer an You Young. © dpa

Strahlende Kinder, bunt gekleidete Tanzgruppen, aufmunternde Reden: 100 Tage vor dem Start der Winterspiele vom 9. bis zum 25. Februar 2018 in Pyeongchang ist das olympische Feuer pünktlich in Südkorea eingetroffen. Die Gastgeber ließen auf dem Flughafen von Incheon nichts unversucht, die miese Stimmung der vergangenen Monate zu vertreiben.

„Das ist ein sehr wichtiges und stolzes Symbol unserer Arbeit und Mission, eines der aufregendsten Sportereignisse der Welt in unser Land zu bringen“, sagte Organisationschef Lee Hee-Beom. Die Fackel überstand die 8 500 Kilometer lange Flugstrecke von Griechenland in die Millionenstadt in einem weißen Sicherheitsbehältnis unbeschadet.

Eiskunstlauf-Ikone Kim Yuna, Olympiasiegerin von 2010, und Sportminister Do Jung-Hwan ließen es sich nicht nehmen, die Flamme die Gangway hinunterzutragen. Unter dem Beifall einiger Hundert Besucher wurde mit dem Feuer auf dem Rollfeld die Fackel entzündet. „Wir wollen, dass der olympische Lauf die Menschen mit den Spielen verbindet und die Leidenschaft für Olympia in Korea weckt“, sagte Lee. 7 500 Fackelträger, in Anlehnung an 75 Millionen Einwohner auf der Halbinsel, wurden ausgewählt, um die Flamme auf ihrem 2 018 Kilometer langen Weg durch das Land zu tragen. Den Anfang machte eine 13-jährige Eiskunstläuferin, die noch zu jung ist, um an den ersten Winterspielen in Südkorea teilzunehmen.

Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, nutzte die symbolträchtige Stunde, um in schwieriger Zeit auf die besondere Bedeutung der Spiele hinzuweisen. Olympia sei das einzige Ereignis, das die Welt in friedlichen Wettbewerben zusammenbringe, und biete einen Moment des Glanzes. „Die Spiele sind immer ein Symbol für Hoffnung und Frieden.“ Damit sprach er auch auf die anhaltenden politischen Spannungen in dem geteilten Land an. Sie belasten Olympia. (sid)

