Fack ju Schule Im Kreis gibt es immer mehr Schulschwänzer. Dass die Jugendlichen keinen Bock haben, ist nicht der einzige Grund.

Rumhängen im Grünen statt Sitzen auf der Schulbank: Schulschwänzer bekommen häufig im späteren Leben die Quittung für ihre Faulheit. © Klaus-Dieter Brühl

Mathe – und das zum Dienstag in der ersten Stunde. Manch einem Schüler graut es bei dieser Vorstellung schon am Montagabend. Wenn dann noch eine Leistungskontrolle ansteht, die Hausaufgaben nicht erledigt sind oder es Streit mit den Klassenkameraden gibt, bleiben einige lieber gleich zu Hause. Andere haben schlicht keinen Bock auf Schule.

Die Zahl der Schulschwänzer nimmt in Mittelsachsen zu. „Im Jahr 2016 gab es insgesamt 444 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Schulpflichtverletzungen, im Jahr 2015 waren es 326“, erklärt Landkreissprecher André Kaiser. Die Zahl der vorsätzlich verpassten Schulstunden liegt weitaus höher, kann aber nicht genau beziffert werden. Denn diese Anzeige ist immer erst der letzte Schritt. „Nach der zweiten Unterrichtsstunde unentschuldigten Fehlens werden die Eltern informiert. Ab dem dritten unentschuldigten Fehltag werden die Eltern kontaktiert. Ab dem fünften unentschuldigten Fehltag kann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden“, so Kaiser.

Schulschwänzer gibt es in allen weiterführenden Schulformen. „Bei uns sind es durchschnittlich ein bis drei Schüler pro Schuljahr“, sagt Michael Winkler, stellvertretender Schulleiter des Berufsschulzentrums (BSZ) Döbeln-Mittweida. Vor allem in den sogenannten Berufsvorbereitungs- und Berufsgrundbildungsjahren träte diese Problematik verstärkt auf. Die Jugendlichen sind zu diesem Zeitpunkt 16 beziehungsweise 17 Jahre alt. Die Jungen und Mädchen hätten schlichtweg keinen Bock auf den Unterricht. „Die fangen aber nicht erst bei uns an zu bummeln“, sagt Winkler. Die Verweigerer zeigt die Schulleitung beim Ordnungsamt der Stadt an. „Wer 20 Tage unentschuldigt fehlt, fliegt von der Schule“, sagt Michael Winkler.

Wird eine Ordnungswidrigkeit in Form von Schulschwänzen festgestellt, muss ein klärendes Gespräch zwischen Schulleitung und Elternhaus stattfinden. Führt dieses Gespräch zu keinem befriedigenden Ergebnis, muss seitens der Schule das Ordnungsamt eingeschaltet werden, erklärt Kreissprecher Kaiser. Dieser Schritt ist die Anzeige der Schulpflichtverletzung. „Es empfiehlt sich gleichzeitig, Kontakt mit dem Jugendamt herzustellen. In Zusammenarbeit mit der Behörde können in einem sogenannten Hilfeplangespräch geeignete Hilfestellungen für Schüler und Eltern besprochen und umgesetzt werden“, so Kaiser.

Die Bildungseinrichtung kann auch eine zwangsweise Zuführung zur Schule durch den Polizeivollzugsdienst anordnen. „Diese Maßnahme wird aber kaum noch vollzogen, da Erfahrungen aus der Praxis gezeigt haben, dass damit ein negativer Erziehungseffekt erzielt wird“, ergänzt er.

Die Ordnungsstrafe in Form eines Bußgeldes treffe allerdings die Sorgeberechtigten, da die Schüler noch minderjährig sind. „Es wird darauf gebaut, dass die Eltern auf ihre Kinder einwirken. In Einzelfällen kann in Absprache mit dem Ordnungsamt auch ein Bußgeld in gemeinnützige Arbeit, die der Schüler zu verrichten hat, umgewandelt werden“, so André Kaiser.

Tritt das Schulschwänzen häufig auf, sollte die Schule gemeinsam mit Eltern und Jugendamt der Sache auf den Grund gehen, um eine Lösung zu finden. Die Gründe fürs Schuleschwänzen sind vielfältig, wie Uta Sawade vom Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) sagt: „Mobbing durch Klassenkameraden kommt relativ häufig vor.“ Aus Angst vor dem Psychoterror würden die Kinder und Jugendlichen der Schule fernbleiben. Häufig hätten die Schwänzer Probleme in der Familie, etwa, wenn sich die Eltern getrennt haben oder mit der Erziehung überfordert sind. Oder aber – und auch diese Fälle würden mehr – die Kinder sind überbehütet und haben nie gelernt, selbstständig zu sein. „Diese Schüler kommen oft aus materiell gut gestellten Elternhäusern, wo ihnen alles abgenommen wurde“, sagt Uta Sawade.

Laut dem Kreiselternsprecher Peter Lorenz gebe es in Mittelsachsen „kein akutes Problem“ mit Schulschwänzern. „Allerdings gibt es im Raum Döbeln ein paar schulmüde Jugendliche“, erklärt er. Sie sollen mit gezielten Praktika vor Augen geführt bekommen, dass es sich lohnt, einen Schulabschluss zu machen, um am Ende vielleicht den Traumberuf erlernen zu können. Dies geschehe auf Initiative des Arbeitskreises Schule-Wirtschaft.

Dessen Vorsitzende ist Christa Müller. „Sie ist die kaufmännische Leiterin bei der Firma Pietsch Haustechnik in Ostrau. Deshalb unterstützt beispielsweise dieses Unternehmen uns bei dem Projekt, die Schulmüden in die Praxis zu bringen“, so Lorenz. Dieses Bestreben sei vielfach von Erfolg gekrönt. Deshalb falle es innerhalb von Mittelsachsen eben auch auf, dass es in Döbeln diese Probleme mit Jugendlichen gibt, die so gar keinen Bock auf Unterricht haben. Peter Lorenz meint, dass bereits im Kindergartenalter angesetzt werden müsste, die Bedeutung der Schule herauszustellen.

