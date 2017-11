Fachwerkhaus ausgebrannt Am Freitagmorgen brach in Ringenhain ein Feuer aus. Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Zwei Menschen mussten ins Krankenhaus.

In Ringenhain ist am Freitagmorgen ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Rauchentwicklung ist groß. © Rocci Klein

Mit einem Großaufgebot sind Feuerwehren aus dem Oberland am Freitagmorgen nach Ringenhain ausgerückt. In einem Wohnhaus an der Webergasse war ein Brand ausgebrochen. Kurz nach 8 Uhr gingen bei der Rettungsleitstelle gleich mehrere Anrufe ein. Anwohner meldeten, dass es aus der zweiten Etage des Hauses stark qualmt.

Der 51-jährige Bewohner konnte sich rechtzeitig ins Freie retten. Er hatte in einem Zimmer im Obergeschoss den Alarm eines Rauchmelders gehört und das Feuer entdeckt. Der Versuch, seinen Hund zu befreien, schlug jedoch fehl. Das Tier überlebte nicht, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Die Freiwilligen Wehren aus Ringenhain, Steinigtwolmsdorf, Weifa, Neukirch, Wilthen und Wehrsdorf waren mit zahlreichen Kameraden im Einsatz. Sie löschten die Flammen und verhinderten ein Übergreifen des Feuers. Das hauptsächlich aus Holz bestehende Wohnhaus wurde jedoch zu weiten Teilen ein Raub der Flammen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere 10 000 Euro.

Sanitäter lieferten den 51-jährigen Bewohner und einen 38 Jahre alten Feuerwehrmann mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus ein. Während der Löscharbeiten leitete die Polizei den Verkehr auf der Bundesstraße 98 um. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es jedoch nicht.

Die Ursache des Feuers ist derzeit noch ungeklärt. Ein Brandursachenermittler wird daher seine Untersuchungen am Ort des Geschehens führen. Die Kriminalpolizei ermittelt. (szo)

