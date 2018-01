Fachsimpeln und Pläne schmieden bei der Sachsenkrad

Neue Maschinen in Reih und Glied: Bei der Sachsenkrad können sich Motorradfreunde sattsehen, Zukunftspläne schmieden und Erinnerungen austauschen. Drei Tage lang lädt die Messe ins Ostragehege ein. © creatyp/Arvid Müller

Daniel Rintz und Josephine Flohr halten nicht viel von chromblitzenden Motorrädern mit jeder Menge technischen Raffinessen. Ihre Maschinen müssen auch Schlamm und Stürze aushalten und wurden noch nie regelmäßig geputzt. Auf der Motorradmesse Sachsenkrad sind sie deshalb eigentlich fehl am Platze. Denn bei der Schau im Ostragehege stehen nagelneue, auf Hochglanz gewienerte Maschinen im Mittelpunkt. Die Zweiräder, die dort ab Freitag gezeigt werden, haben alle technischen Details an Bord, die man heute auch von Autos erwartet. Und es sind Motorräder zu sehen, die zum ersten Mal in Deutschland ausgestellt werden. Denn die Sachsenkrad, die die Dresdner Messefirma Ortec organisiert, ein Unternehmen der DDV-Mediengruppe, ist traditionell die bundesweit erste Motorradschau des neuen Jahres.

Daniel Rintz und Josephine Flohr werden sie trotzdem besuchen. Denn die zwei Dresdner sind weit gereiste Globetrotter. Die erste richtige Tour, die Josephine Flohr gefahren ist, war gleich rund 100 000 Kilometer lang. Ihr Mitfahrer und Partner Daniel Rintz ist seit 2008 sogar rund 200 000 Kilometer mit dem Motorrad gereist. Sein Bericht über diese Fahrten gehört zum täglichen Rahmenprogramm der Sachsenkrad. Seit Herbst 2017 ist das Duo wieder in Dresden. „Das Reisefieber köchelt auf kleiner Flamme“, sagt Daniel Rintz nach der dreijährigen Tour durch Nord-, Mittel- und Südamerika sowie Afrika. „Motorradfahren juckt gerade gar nicht. Das Wetter ist mies und wir sind in den letzten drei Jahren genug gefahren, um den Winter locker ohne Motorräder zu überstehen.“

Anderen Bikern fällt das nicht so leicht. Für sie ist die Messe eine willkommene Abwechslung in der motorradfreien Zeit. Schließlich trifft man sich bei der Sachsenkrad nicht nur, um neue Motorräder unter die Lupe zu nehmen, sondern auch fürs Fachsimpeln und Pläne schmieden. Drei Tage lang ist dafür Zeit.

Parallel dazu findet in Messehalle 1 die Hochzeitsmesse Jawort statt. Wer hin und her wechseln möchte, muss dazu nur eine ermäßigte Eintrittskarte für die jeweils andere Messe kaufen.

