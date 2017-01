Fachsimpelei unter Lehrlingen In der Berufsschule Weißwasser werden junge Frauen und Männer zum Tischler ausgebildet. Am Sonnabend gibt’s dort einen Tag der offenen Tür.

Die drei Lehrlinge im Gespräch mit Lehrmeister Ralf Schibilsky (Mitte). © Joachim Rehle

Andre Hentschel, Laurin Stöckmann aus der Tischlerei Rothe-Püschner aus Görlitz und Kristina Schilow (von links) von Nickel Fensterbau Weißwasser sind Tischlerlehrlinge im Beruflichen Schulzentrum in der Jahnstraße in Weißwasser. Die Azubis aus dem ersten Lehrjahr versuchen gerade, an einer Verzinkung Gefühl für das Material Holz zu bekommen und Genauigkeit bei der Verarbeitung zu erzielen. Lehrmeister Ralf Schibilsky (Mitte) steht den Azubis dabei hilfreich zur Seite. An diesem Sonnabend lädt die Berufsschule in Weißwasser von 9 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

