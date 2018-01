Fachmann für besseren Herdenschutz Die Bejagung der Wölfe allein sei kein Garant für die Sicherheit, so Wolfsexperte Sebastian Körner.

© dpa

Bautzen/Görlitz. Die für den Wolfsschutz verantwortlichen Landkreise dürfen nicht nachlassen, den Herdenschutz in der Fläche zu fördern und weiterzuentwickeln. Das fordert der Biologe und Wolfsexperte Sebastian Körner, der sich seit Jahren intensiv mit den Wölfen in der Lausitz beschäftigt. Einen effektiven Herdenschutz allein durch eine Bejagung der Wölfe zu gewährleisten, sei Illusion, erklärt er. Das würden Erfahrungen in anderen europäischen Staaten und zum Beispiel in Schleswig-Holstein zeigen, wo es keine einzige ansässige Wolfsfamilie gibt, aber gelegentlich durchziehende Wanderwölfe große Schäden an ungeschützten Nutztieren verursachen.

Es sei bewundernswert, wie selbstverständlich die meisten Lausitzer Schafhalter ihre Tiere vor den Wölfen schützen, die hier mittlerweile flächendeckend leben. In der Lausitz würden die Wölfe durchschnittlich jährlich etwa ein Prozent des Schafbestandes töten, und damit nur knapp ein Prozent ihres Nahrungsbedarfes decken, so Körner. „Gut und gerne kann die Lausitz als Modellregion einer gelungenen Koexistenz von Schafhaltung und Wölfen für ganz Deutschland angesehen werden“, sagt der Biologe. Sebastian Körner arbeitet freischaffend als Naturfilmer und begleitet das Leben der Lausitzer Wolfsrudel seit Jahren aus nächster Nähe. (SZ/ju)

