Fachmärkte am Sonntag geöffnet

In Bischofswerda ist am 4. Advent verkaufsoffener Sonntag. © Symbolfoto: Uwe Soeder

Mehrere Märkte im Gewerbegebiet Nord in Bischofswerda nutzen den verkaufsoffenen Sonntag am 4. Advent. Das Bekleidungshaus Adler Orange verbindet das Shopping-Wochenende mit seinem Weihnachtsmarkt am Sonnabend und Sonntag. Geöffnet sind am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auch die BayWa, der Elektronikfachmarkt Expert und das Dänische Bettenlager. – Zahlreiche Geschäfte in Bischofswerdas Innenstadt sind am Sonnabend länger als sonst geöffnet, nämlich bis 17 Uhr. Sonntag bleiben sie geschlossen, obwohl sie öffnen dürfen. Die Werbegemeinschaft hatte ihre Mitglieder befragt; eine Mehrzahl entschied sich, nicht zu öffnen. Nach den Erfahrungen kommen am 4. Advent wesentlich weniger Kunden in die Innenstadt als am 2. Advent, wo zugleich der Bischofswerdaer Weihnachtsmarkt stattfindet, heißt es zur Begründung. (szo)

