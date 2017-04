Fachkräfteoffensive gestartet Unternehmer haben Post von der IHK erhalten, sich an der Ausbildungsmesse zu beteiligen. Es gibt ein völlig neues Angebot.

Im Rahmen der Veranstaltung „Schule macht Betrieb“ präsentieren sich im September Unternehmen in Döbeln, Mittweida und Freiberg. „Bis zum 24. April haben Aussteller die Möglichkeit, sich anzumelden“, sagte kürzlich Andrea Tippmer, Referentin für Aus- und Weiterbildung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Region Mittelsachsen. Die Vorbereitungen laufen: „Wir haben bereits mehrere Hundert mittelsächsische Unternehmen angeschrieben“, ergänzte sie. Die Resonanz auf die Veranstaltungen im vergangenen Jahr könne sich sehen lassen: Mehr als 6 100 Jugendliche und Erwachsene sowie mehr als 200 Aussteller hätten das Angebot angenommen und sich beteiligt.

Die Messe hat für beide Seiten Vorteile: Der Bekanntheitsgrad der Unternehmen wächst. Schüler der siebten bis zehnten Klassen können sich orientieren und die Vielfalt der Berufe sowie ihre Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten kennenlernen.

Den Erfolg hat sich aber nicht nur die IHK zuzuschreiben. Organisatoren sind die Arbeitskreise Schule-Wirtschaft mit Partnern wie der Arbeitsagentur, der Handwerkskammer und dem Landratsamt Mittelsachsen.

Schüler und deren Eltern aus der Region Döbeln sollten sich Sonnabend, 23. September, vormerken. Dann öffnet die Ausbildungsmesse „Schule macht Betrieb“ im Sport- und Freizeitzentrum WelWel.

„Die Ausbildung und Gewinnung von Fachkräften für die Unternehmen unserer Region ist eine entscheidende Voraussetzung, um unseren Wirtschaftsstandort langfristig zu sichern und weiterzuentwickeln“, so Andrea Tippmer. Dabei dürfe man sich nicht nur auf die nachwachsende Generation verlassen, sondern müsste auch diejenigen ansprechen, die bereits gut ausgebildet sind, aber nicht in Mittelsachsen leben und arbeiten. „Gestandene Fachkräfte also, die sich neu- oder umorientieren wollen, sehen wir als großes Potenzial“, erklärte sie. Deshalb wird in diesem Jahr erstmals ein Job- und Karrieretag ausgerichtet. „Und zwar am 28. Dezember. Wir haben dieses Datum bewusst gewählt, da zwischen den Jahren zahlreiche Personen, die in der Region aufgewachsen sind, ihre Familien besuchen“, so Andrea Tippmer. Das Angebot soll sich gleichzeitig an Arbeitssuchende der Region richten, oder an Arbeitnehmer, die sich umorientieren möchten und neue berufliche Herausforderungen suchen.

