Fachkräfte gesucht Unternehmer aus der Oberlausitz tagen am Donnerstag in Bautzen. Sie suchen Lösungen für aktuelle Herausforderungen – abseits von Bockwurst, Bier und Blasmusik.

Die Sicherung des Fachkräftebedarfs gehört derzeit zu den großen Herausforderungen für hiesige Firmen. Das Thema steht am Donnerstag beim Oberlausitzer Unternehmerforum im Fokus. © Archivfoto: dpa/Marcus Brandt

Gute Geschäfte, immer mehr Jobs: Die Wirtschaft in der Oberlausitz brummt. Doch für die hiesigen Unternehmer ist das kein Grund, sich zufrieden zurückzulehnen. Allen voran der wachsende Fachkräftebedarf und der bevorstehende Generationenwechsel in den Führungsetagen bereiten den Verantwortlichen große Sorgen, wie zum Wochenbeginn Bautzens Wirtschaftsförderer Alexander Scharfenberg im Interview mit der Sächsischen Zeitung sehr deutlich formuliert hat. Die Fachkräftesicherung ist an diesem Donnerstag auch ein zentrales Thema beim Oberlausitzer Unternehmerforum (UFO). Mehr als 120 Wirtschaftschefs aus den Landkreisen Bautzen und Görlitz wollen dazu im Best Western Plus Hotel über Lösungen diskutieren.

Beim Unternehmerforum Oberlausitz handelt es sich um eine Initiative der Wirtschaftsjunioren Bautzen und Görlitz – ein Zusammenschluss junger Unternehmer aus der Region. Vor sechs Jahren war das Forum in Görlitz gestartet worden, findet seitdem einmal im Jahr an wechselnden Orten in der Oberlausitz statt. Dieses Jahr ist es sogar in die Bautzener Unternehmertage direkt mit eingebunden. Das ist durchaus etwas Besonderes: Denn das Forum war einst als Gegenentwurf zu den Bautzener Unternehmertagen in ihrer früheren Form oder der Konventa in Löbau als echte Netzwerk-Veranstaltung für die Entscheider aus der Wirtschaft auf die Beine gestellt worden. „Wir wollten uns von Bockwurst, Bier und Blasmusik abgrenzen“, sagt Sylvio Prauß, Sprecher der Wirtschaftsjunioren.

Unternehmertage mit Preisverleihung

Einen Tag lang werden die Teilnehmer in Seminaren und Workshops Erfahrungen austauschen, neben der Fachkräftesicherung stehen auch die Personalführung und betriebliches Gesundheitsmanagement im Fokus. „Unsere Teilnehmer bestimmen die Themen vorab selbst“, erklärt Sylvio Prauß.

Am Donnerstagabend steht schließlich ein weiterer Programmpunkt der Bautzener Unternehmertage an. Im Burgtheater laden Landrat Michael Harig (CDU) und der Bautzener Oberbürgermeister Alexander Ahrens (parteilos) zum Oberlausitzer Unternehmerempfang ein. Auf der Veranstaltung werden der diesjährige Oberlausitzer Unternehmerpreis sowie die Auszeichnung „Innovativster Azubi“ verliehen. Außerdem wird der Motivationstrainer Hain Hansen alias Michael Ehlers mit seinem Vortrag mit dem Titel „Der Fisch stinkt vom Kopf“ vor den Gästen auftreten.

zur Startseite