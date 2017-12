Fachklinik schafft Sprung in Top-Liste In einem deutschlandweiten Vergleich schnitt Radeburg gut ab.

Die Fachkliniken für Geriatrie Radeburg messen sich dabei mit Rehakliniken deutschlandweit und schafften direkt den Sprung in die Top-Liste.

Radeburg. Seit mehr als 20 Jahren werden Arzt- und Krankenhausinformationen zusammengetragen. Die Ergebnisse werden in Kooperation mit dem Nachrichtenmagazin Focus publiziert. Im Vorjahr wurde erstmals eine Top-Liste der Rehakliniken veröffentlicht. Dabei wurden Kardiologie, Onkologie, Orthopädie, Sucht, Neurologie und Psychiatrie berücksichtigt.

In diesem Jahr ist die Geriatrie ebenfalls Teil der Erhebung. In diesem Zusammenhang wurden die Fachkliniken Radeburg angeschrieben. Die Fragen betrafen Rehabilitationsmedizin, Ausstattung und Service sowie Maßnahmen der Qualitätssicherung, Hygiene und Rehabilitandensicherheit. Neben der Auskunft der Klinik werden auch die Reputation dieser Häuser – aus der Sicht von Medizinern, Patienten und Sozialdiensten beachtet und verglichen. Die Fachkliniken für Geriatrie Radeburg messen sich dabei mit Rehakliniken deutschlandweit und schafften direkt den Sprung in die Top-Liste.

Die Rehabilitationsklinik besteht bereits seit 1994 und kann somit auf eine mehr als 20 Jahre lange Expertise im Bereich Geriatrie aufbauen. Sie bietet älteren Menschen eine ganzheitliche Rehabilitation, die auf ihre besonderen Bedürfnisse abgestimmt und durch das hoch spezialisierte und interdisziplinär tätige Team durchgeführt wird. Aufnahme finden ältere und hochbetagte Patienten, die nach einer akuten Erkrankung oder Operation gesundheitlich noch nicht soweit wieder hergestellt sind, dass sie in ihre gewohnte Umgebung zurückkehren können und/oder die infolge von Funktionseinschränkungen vom Verlust ihrer Selbstständigkeit bis hin zu zunehmender Pflegebedürftigkeit bedroht sind. (SZ)

