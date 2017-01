Fachgeschäft trotzt den Billigangeboten Seit zehn Jahren führt Werner Langer den Miederwarenladen in der Hospitalstraße. Der führt mehr als nur BHs.

Geschäftsführer Werner Langer und Fachverkäuferin Renate Schöbel stehen im Miederwaren-Fachgeschäft „Linie“ in der Hospitalstraße 41. Langer führt das Geschäft seit genau zehn Jahren, hat es damals von seiner Schwiegermutter übernommen. © pawel sosnowski/80studio.net

Görlitz. Wenn eine Kundin zur Tür herein kommt, ergreift Werner Langer die Flucht. Zieht sich blitzschnell zurück in den winzigen Nebenraum am Ende des Ladens und schließt die Tür hinter sich. „Ein Miederwarenladen“, erklärt der 60-Jährige, „hat ja auch etwas sehr Intimes.“ Da wollen die Frauen unter sich sein. Also überlässt er seiner langjährigen Fachverkäuferin Renate Schöbel oder den beiden Teilzeit-Verkäuferinnen das Feld. Langer ist kein Verkäufer, sondern Geschäftsführer des Miederwaren-Fachgeschäftes „Linie“ in der Hospitalstraße 41. Er kümmert sich um Buchhaltung, Einkauf und technische Angelegenheiten. Und muss dazu nicht ständig vor Ort sein. Genauso wenig wie seine Frau Simone, die das Geschäft als Inhaberin führt.

In diesem Monat ist es exakt zehn Jahre her, dass die beiden den Laden übernommen haben. Langer bezeichnet ihn als „das einzige Miederwaren-Fachgeschäft in Görlitz“. Gut, BHs verkaufen in der Innenstadt noch andere Läden. Und auch die Discounter versuchen immer mehr, diese Branche zusätzlich mit zu bedienen. „Aber die anderen sind nicht so gut durchsortiert wie wir“, sagt Renate Schöbel. Von schick bis funktional gibt es alles in sehr großer Auswahl. Vor dem Abi-Ball kommen viele Kundinnen erstmalig zu ihr, vor der Hochzeit dann erneut. „Und etwa ab 35, 40 Jahren sind viele Frauen regelmäßig da“, berichtet sie. Regelmäßig heißt: Ein- bis zweimal pro Jahr. Die hochwertigen BHs und Bodys halten schließlich lange, da muss nicht ständig Nachschub her.

Was die „Linie“ nicht will, sind Wühltisch-Angebote und Discount-Preise. BHs gibt es hier ab 20 Euro aufwärts, „wir haben aber auch schon bis 75 Euro verkauft“, sagt Renate Schöbel. Die Kundinnen schätzen das umfangreiche Angebot in verschiedenen Schnitt- und Passformen sowie Größen – und die ehrliche Beratung, bei der die Verkäuferinnen eben auch sagen, was einer Kundin nicht steht oder nicht zusammenpasst. Neben Unterwäsche gehört sogar Nachtwäsche zum Sortiment.

Und das Geschäft hat sich nebenbei auch auf Damen mit Problemen spezialisiert. Die Tochter einer Kundin braucht wegen ihrer Neurodermitis Produkte aus reiner Baumwolle. „Das können wir bieten, mit einer speziellen Algenfaser drin“, sagt Renate Schöbel. Oder die Frauen, die nach einer Brustkrebs-OP das Übliche nicht mehr tragen können. „Denen möchten wir mit den passenden Produkten ihr altes Lebensgefühl zurückgeben“, sagt die Fachverkäuferin. Wer nicht in Görlitz lebt, kann sich die Ware zusenden lassen. Vor allem ehemalige Görlitzerinnen machen von diesem Angebot gern Gebrauch. Sie kommen zum Beispiel zum Altstadtfest in ihre alte Heimat – und wenn das gewünschte Produkt nicht vorrätig ist, bekommen sie es später hinterher geschickt.

Dass Werner Langer mal einen Miederwarenladen führen würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt. Stattdessen war es seine Schwiegermutter Brigitte Ludwig, die über Jahrzehnte in dem Beruf tätig war. Schon zu DDR-Zeiten war sie Geschäftsführerin eines Miederwarenladens in der Straßburg-Passage. Mit diesem zog sie zum 1. Januar 1994 in die Hospitalstraße 41 um – und betrieb den Laden bis zu ihrem Renteneintritt 2007 als Inhaberin und Verkäuferin in Personalunion. Danach wollte sie, dass ihr Lebenswerk fortbesteht. So wurde Tochter Simone ab 2007 zur neuen Inhaberin. Die Philosophie ihrer Mutter lebt in dem Geschäft fort: Die Kundinnen mit ihren Wünschen aufzunehmen – und die Wünsche zu erfüllen. Und die Übernahme hatte noch etwas Gutes: Renate Schöbel konnte ihren Job behalten. Die heute 54-Jährige arbeitet seit 2002 in dem Geschäft und hat seitdem alle Höhen und Tiefen miterlebt.

Die wichtigste Höhe für Werner Langer war der Umbau im Jahr 2011. Damals wurden die Umkleideräume nach hinten verlagert, sodass vorn mehr Platz zur optimalen Präsentation der Waren entstand. „Auch die Beleuchtung haben wir damals komplett erneuert“, berichtet Langer. Tiefpunkte gab es wenige. Einmal haben Unbekannte nachts eine Schaufensterscheibe zersplittert, kamen aber nicht ins Geschäft. Renate Schöbel erinnert sich zudem an einen Ladendiebstahl – einen Einzigen binnen 15 Jahren: „Wir Verkäuferinnen haben den Laden schon ganz gut im Blick.“

Viele Kundinnen sind Stammkunden, da passiert ohnehin nichts. Allerdings nimmt deren Zahl mit den Jahren ein bisschen ab, vor allem durch Wegzüge. Und die Konkurrenz durch Billigprodukte macht dem Fachgeschäft schon zu schaffen, gesteht der Geschäftsführer: „Allerdings ist es nicht so, dass sich der Laden gar nicht mehr rechnen würde.“ Zum Jubiläum – zehn Jahre unter dieser Inhaberschaft – gibt es Ende Januar oder Anfang Februar für zwei Wochen zehn Prozent Rabatt auf alles und ein paar kleine Geschenke für die Kundinnen. Auf dass sie dem Fachgeschäft weiter die Treue halten.

