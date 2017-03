Facharztzentrum zieht zum Krankenhaus

Doktor Ernst Banda © André Schulze

Niesky. Die chirurgische Sprechstunde von Dr. med. Ernst Banda und Piotr Petryna unter dem Dach des „Facharztzentrum am DIAKO - Standort Niesky“ eröffnet ab Montag, 3. April, in den neuen Räumlichkeiten der Höhnestraße 2. Das Facharztzentrum zieht damit in die unmittelbare Nähe des Krankenhauses Emmaus Niesky. Darüber informiert Victor Franke, Pressereferent der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt Dresden, in einer Pressemitteilung. Banda und Petryna bieten diese Sprechstunde seit einem Jahr an und stellen damit laut Franke die ambulante chirurgische Versorgung in Niesky sicher.

Die Öffnungszeiten und das Leistungsspektrum bleiben für die Patienten gleich. „Durch die räumliche Nähe zum Krankenhaus ergeben sich aber einige Vorteile“, erklärt Franke. So nutze das Facharztzentrum zum Beispiel die Röntgenabteilung des Krankenhauses mit den Räumlichkeiten und Geräten. Kleinere OPs finden direkt im Eingriffsraum des neuen Facharztzentrums statt. Falls nötig, stehe für größere Eingriffe das Krankenhaus zur Verfügung. „Im Facharztzentrum bekommen Patienten eine Lokalanästhesie“, erläutert Dr. med. Ernst Banda. „Falls dies nicht indiziert ist oder eine intensivere Überwachung notwendig wird, ist das Krankenhaus Emmaus Niesky dafür bestens ausgestattet.“ Die Nachsorge könnte dann wiederum ambulant, während der chirurgischen Sprechstunde im Facharztzentrum stattfinden.

Patienten sollen auf diese Weise von den Synergieeffekten profitieren, die sich aus dem neuen Standort ergeben. Denn mit dem Umzug des Facharztzentrums erweitere sich das Versorgungsspektrum um das Krankenhaus Emmaus für die Nieskyer Bevölkerung erneut: von den ambulanten Angeboten der niedergelassenen Ärzte, der KV-Bereitschaftspraxis und des Facharztzentrums über Beratungsleistungen des Patienteninformationszentrums bis hin zur komplexen stationären Behandlung im Krankenhaus. Der Umzug des Facharztzentrums sei damit ein weiterer Baustein beim Aufbau des Lokalen Gesundheitszentrums Niesky, so der Pressereferent.

Sprechstunden des Facharztzentrums am DIAKO - Standort Niesky

Mo, 13 - 18 Uhr, Piotr Petryna

Di, 8 - 13.30 Uhr, Dr. Ernst Banda

Mi, 8 - 13.30 Uhr, Piotr Petryna

Do, 13 - 18 Uhr, Dr. Ernst Banda

