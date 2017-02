Facebook hilft beim Abnehmen

Das Adipositaszentrum der Helios Weißeritztal-Kliniken ist jetzt auch auf Facebook vertreten. Auf der Seite zu finden sind die aktuellen Termine für Veranstaltungen, Infos rund um das Zentrum und das Abnehmprogramm. Außerdem gibt es Tipps, wie es gelingt, gute Vorsätze einzuhalten.

Das ambulant-stationäre Adipositaszentrum ist eine von vier in Sachsen benannten stationären Einrichtungen zur Behandlung von schwerem Übergewicht. Das Zentrum bietet gemeinsam mit den Krankenkassen AOK Plus, IKK classic sowie dem Landesverband der Betriebskrankenkassen eine komplexe Betreuung an. Diese reicht von der Ernährungsberatung und Bewegungsprogrammen bis hin zur ärztlichen und psychologischen Betreuung.

Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, ist Thema eines Vortrags am Mittwoch, 15. Februar, im Klinikum Freital. Es sprechen der Leiter des Adipositaszentrums, Dr. Matthias Weck, und Matthias Becker, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Adipositaschirurgie. Die Veranstaltung richtet sich an Betroffene ab einem Body-Mass-Index von 35. (SZ/cb)

Vortrag „Langfristig und erfolgreich abnehmen“, Mittwoch, 15. Februar, 17.30 Uhr, Klinikum Freital.

