Facebook-Hetze wird bestraft Wegen Hass-Kommentaren auf Facebook sollte ein Freitaler eine Strafe bezahlen. Darüber war er zunächst erstaunt.

Weil er auf Facebook gegen Ausländer und Politiker hetzte, wurde ein Freitaler jetzt zu einer Geldstrafe verurteilt. © dpa

„1:0 für Deutschland. Nur ein toter Pole ist ein guter Pole.“ Mit diesen Worten soll ein Mann aus Freital vor zwei Jahren im Internet einen Bericht über einen Unfall mit tödlichem Ausgang kommentiert haben. Außerdem wird er beschuldigt, im Vorfeld zur Freitaler Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr, den Kandidaten Michael Richter beschimpft zu haben. Richter trat für die Linke an und ist auch der Vorsitzende der Linken-Fraktion im Freitaler Stadtrat. Auf seiner Facebookseite schrieb der Angeklagte über den ehrenamtlichen Politiker: „Der gehört an die Wand gestellt, den wählt eh keiner.“ Wegen Beleidigung und Volksverhetzung hatte das Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den Freitaler erlassen – in Höhe von 2 250 Euro. Dagegen hatte der 38-jährige Deutsche nun Widerspruch eingelegt.

Vor dem Amtsgericht in Dippoldiswalde sagt der Mann, dass er gar nicht so richtig wisse, was das alles soll. Er selbst sei doch zur Hälfte Pole. Seiner Meinung nach habe er sich mit seiner Bemerkung über den Unfall deshalb auch gar nicht strafbar gemacht. Denn er habe ja eine Volksgruppe verunglimpft, der er selber angehört. „Im Internet sieht man nur die Gesinnung“, sagt dazu der Staatsanwalt. „Dass Sie Halbpole sind, weiß bei Facebook niemand.“ Er weist den Angeklagten darauf hin, dass ihn im Falle einer erneuten Verurteilung durchaus eine höhere Strafe erwarten kann als die zuvor im Strafbefehl verhängte.

Daraufhin knickt der Mann ein und gibt zu, im Internet entgleist zu sein. „Das war dumm von mir“, räumt er ein. Auch seine Sätze über den damaligen Oberbürgermeister-Kandidaten Michael Richter seien mehr als unangebracht gewesen. Damit zieht der bereits mehrfach wegen Beleidigung Vorbestrafte den Widerspruch gegen den Strafbefehl zurück. Allerdings bittet er das Gericht, die Höhe der Geldstrafe noch einmal zu überdenken.

Dem kommt Richterin Daniela Höllrich-Wirth auch nach. Denn bei der Ausstellung des Strafbefehls war sie davon ausgegangen, dass der Angeklagte einer Arbeit nachgeht. Da das aber nicht der Fall ist, passt sie die Strafzahlung an das momentane Einkommen des Mannes an. Der braucht nun lediglich 1 125 Euro für beide Taten zahlen. Alternativ bietet die Richterin ihm an, die Strafe auch mittels gemeinnütziger Arbeitsstunden abzuleisten.

