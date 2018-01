Facebook bekräftigt Kritik am NetzDG

Facebook ist ein privates Unternehmen, die SZ ist ein privates Unternehmen. Die SZ muss sich an die Medien-Regeln halten, Facebook bisher an GAR NICHTS. Das ging gehörig schief, dieser rechtsfreie Raum. Nun bekommt Facebook Regeln auferlegt, die immer noch weitaus schwächer sind, als sie beispielsweise für die SZ gelten. Weil „soziale“ Medien bisher nicht als Medien behandelt wurden, sondern als technische Plattformen. Das ist und war ein Fehler. Dieser wird nun korrigiert. Mit Zensur hat das NICHTS zu tun. Sondern der Beseitigung von rechtsfreien Räumen. Eigentlich müssten die "Rechten" doch dafür sein, sie lieben doch so "law and order". Aber anscheinend nur, wenn´s in den Kram passt. Das nennt man Doppelmoral.