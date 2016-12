Facebook-Aufruf bringt 6 000-Euro-Gitarre zurück Dreiste Diebe klauten das teure Instrument in einem Musikladen. Kunden halfen bei der Täterjagd.

So ähnlich sieht die wiedergefundene Gitarre auch aus: Thomas Jakob vom Zoundhouse mit einer Gibson. Die echte ist zur Spurensicherung bei der Polizei. © Christian Juppe.

Einmal Gitarre spielen wie Eric Clapton, Frank Zappa oder Angus Young von AC/DC wollten offenbar zwei dreiste Diebe im Industriegebiet. Eine Gibson wie sie die drei Musiklegenden spielen oder spielten.

Bereits Am 22. November ließen sie eine 6 000 Euro teure Gitarre der Marke Gibson mitgehen.. Dank eines Facebook-Posts, der über 700 Mal geteilt wurde, ist das teure Stück seit Mittwoch wieder da. Aber der Reihe nach.

Das Industriegelände Straße E, mitten am Tag: während der regulären Öffnungszeiten des Musikladens Zoundhouse traten zwei Männer ins Geschäft. „Es waren zwei Diebe, sie lenkten unsere Mitarbeiter ab und spazierten dann samt Gitarre im Koffer zur Tür hinaus“, erzählt Thomas Jakob aus dem Zoundhouse. Die Mitarbeiter informierten sofort die Polizei. Neben dem teuren Instrument haben die Täter auch ein zweites für 250 Euro gestohlen, erzählt der Mitarbeiter.

Am Montag, als die Gitarren auch nach langer Suche nicht wieder auftauchten, rief die Firma per sozialem Netzwerk Facebook zu einer Suchaktion auf. 600 Euro Finderlohn und eine 30-Tage-Frist zur Rückgabe wurden ausgelobt. „Wer ein solches Modell zum Verkauf gesehen hat, oder es ihm angeboten wurde, bitte melden“, hieß es.

Über 700 Menschen beteiligten sich per Facebook. „So eine Sauerei“ postete ein Kunde. „Wir hoffen, sie wird bald gefunden“, ein anderer. Ein Mitleser meldete sich, er hätte die Gitarre bei einem Musiker gesehen, mit dem er sich einen Proberaum teilt. In der Zwischenzeit hatten wohl auch die Diebe den Facebook-Eintrag gesehen und bekamen ein schlechtes Gewissen. In der Nacht zu Dienstag warfen sie die Gitarre über den Zaun des Ladens. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, die behoben werden können, ist mit dem Instrument alles in Ordnung, so Thomas Jakob. Die Mitarbeiter kennen inzwischen die Namen der Täter.

Sauer sind die Zoundhouse-Leute immer noch. Am Mittwoch schrieben sie auf ihrer Seite bei Facebook: „Lieber Tobias J. und Marcel G., es ist schön, dass ihr die Gitarre innerhalb unserer Frist zurückgegeben habt, jedoch habt ihr anscheinend beim Kauf vergessen, sie zu bezahlen“, schrieben sie. Der Chef des Ladens sprach den Dieben Hausverbot aus. Der Polizei liegt die Anzeige vor, die Ermittlungen laufen, bestätigt Sprecherin Ilka Rosenkranz.

