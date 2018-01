Fabrikantensohn tot

Den Verein Dresdner Porzellankunst erreichte kürzlich eine traurige Nachricht: Siegfried Kuntzsch lebt nicht mehr. Der Sohn des ehemaligen Inhabers der Sächsischen Porzellanmanufaktur, Emil A. Kuntzsch, starb am 28. Dezember 2017 im Alter von 88 Jahren. Kuntzsch musste nach dem Krieg mit seinem Vater in den Westen fliehen. Mit der Wiedervereinigung konnte er Kontakt zur Manufaktur aufnehmen. Er arbeitete an einer geschichtlichen Dokumentation über die Fabrik mit. (SZ/hey)

