Fabrik weicht einem Parkplatz An der Uferstraße wird jetzt aufgeräumt. Danach geht es an der Schillerstraße weiter.

Die ehemalige Fabrik an der Uferstraße wird dem Erdboden gleichgemacht. Dort entstehen 18 Stellplätze fürs Wohngebiet und eine Grünfläche mit Spielmöglichkeiten. © Dietmar Thomas

An der Muldenstraße hat der Abriss der ehemaligen Reißzweckenfabrik, später Möbelbeschläge Döbeln, begonnen. In den nächsten Wochen wird das Areal komplett beräumt. Die Stadt, die das Gelände erworben hat, schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Ein Schandfleck wird beseitigt. Außerdem entsteht auf der Fläche ein Parkplatz fürs sogenannte Gründerzeitviertel mit 18 Stellflächen. Dazu werden eine Grünfläche angelegt Spielgeräte und eine Bank aufgestellt. Im Juni vergangenen Jahres war zum wiederholten Male Feuer in der Ruine gelegt worden. Während der Löscharbeiten hatte die Feuerwehr ein Gebäude teilweise einreißen lassen.

Wenn der Abriss erfolgt ist, geht es an der Schillerstraße weiter. Dort stehen ebenfalls noch ehemalige Lager und Produktionsgebäude des Betriebes, der einmal zum Nadelwerk Ichtershausen gehörte. Die beräumten Flächen will die Stadt den Eigentümern der anliegenden Wohnhäuser zur Erweiterung ihrer Grundstücke anbieten. Der Abriss der ehemaligen Fabrikgebäude wird von der Rochlitzer Firma Umtech für rund 170 000 Euro ausgeführt. Die neuen Stellplätze kosten voraussichtlich 60 000 Euro.

Die Stadt hatte sich in den vergangenen Jahren mehrfach in den Besitz solcher verwahrloster Grundstücke gebracht, um dort aufzuräumen. Zuletzt war der Sitz der ehemaligen PGH Tischler an der Schillerstraße abgerissen und zu einem Parkplatz umfunktioniert worden. An der Ritterstraße hatte die Stadt einen kleinen Park auf der Fläche einer Investruine anlegen lassen. Auch die Fläche des ehemaligen Hotels Osteck am Ostbahnhof wurde seinerzeit zur Grünanlage umfunktioniert.

Das größte Vorhaben dieser Art, der Abriss der Döbelner Möbelwerke an der B 169, war erst vor wenigen Wochen abgeschlossen worden. Dort gib es jetzt auch große Grünflächen, die aber nicht grün bleiben werden. Im neuen Gewerbegebiet Süd können sich Firmen ansiedeln.

