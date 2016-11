Fabrik vor Umzug nach Schiebock Weltweit gibt es nur sieben Hersteller von Parkettschleifmaschinen. Eine produziert bald in Bischofswerda.

zurück Bild 1 von 3 weiter Die Firmeninhaber Peter Bürger (links) und Friedrich Kirchner zeigen eine Parkettschleifmaschine aus dem Sortiment der FG Maschinenbau GmbH. © Steffen Unger Die Firmeninhaber Peter Bürger (links) und Friedrich Kirchner zeigen eine Parkettschleifmaschine aus dem Sortiment der FG Maschinenbau GmbH.

Elektromaschinenbauer Steffen Kühn montiert ein Maschinenteil.

60 bis 70 Teile einer Maschine – hier Riemenscheiben – werden im eigenen Metallbau hergestellt.

Das Markenzeichen ist schon da. „FG Floortech“ steht an der Zufahrt zum früheren Druckhaus an der Neustädter Straße. Floortech wird jetzt hier bald einziehen. Es ist die Marke der FG Maschinenbau GmbH. Seine Umzugspläne hatte der Betrieb, der noch in Neustadt sitzt, vor Monaten angekündigt. Nun werden Anfang 2017 Maschinen, Belegschaft und Betriebssitz nach Bischofswerda verlegt.

Das Unternehmen stellt Parkettschleifmaschinen her. Anwender sind Handwerksbetriebe, die sich auf das Verlegen und die Pflege von Parkettfußböden spezialisiert haben. „Es gibt für unsere Maschinen einen kleinen, aber relativ stabilen Markt“, sagt Geschäftsführer Friedrich Kirchner. Das Unternehmen agiert weltweit, teilt sich den Markt mit sechs Mitbewerbern – vier in Europa, zwei in den USA. Vom deutschen Markt allein könne man nicht leben, so Friedrich Kirchner.

Messlatte liegt hoch

Parkett gehört zur hochwertigen Ausstattung von Wohn-, Geschäfts- und anderen Räumen. Entsprechend hoch liegt die Messlatte, die die Kunden an die Technik legen. Das weiß man auch in Neustadt. Friedrich Kirchner: „Ein Handwerker verdient mit unseren Maschinen täglich sein Geld. Die Maschinen müssen deshalb höchsten Qualitätsansprüchen hinsichtlich eines glatten Fußbodens genügen und sehr zuverlässig sein.“ Produziert wird in Serie. Darüber hinaus werden im Betrieb Reinigungsgeräte für Holzterrassen hergestellt. Sie beseitigen Schmutz und Verwitterungen an der Holzoberfläche auch in schwer zugänglichen Randbereichen. Eine spezielle Bürste für diese Geräte wurde zum Patent angemeldet.

Fast 500 Maschinen verlassen jedes Jahr das Werk. Von den rund 300 Teilen, aus denen eine Parkettschleifmaschine besteht, werden 60 bis 70 in der eigenen Metallverarbeitung hergestellt. Weitere Teile kommen von Kooperationspartnern, etwa der Firma Aicher in Bischofswerda. Mit ihr arbeiten die Neustädter auf dem Gebiet des Laserschneidens zusammen. Die eigene Metallverarbeitung, vor allem mit CNC-Dreh- und -Fräsmaschinen, ist zu 75 Prozent fürs Herstellen der Teile für die Schleifmaschinen ausgelastet. Die übrigen 25 Prozent sichert Lohnarbeit für Kunden deutschlandweit.

Voraussichtlich Mitte Januarwird der Umzug des Werkes vom Neustädter Ortsteil Polenz nach Bischofswerda beginnen. Ab Mitte Februar will man hier produzieren. „Das Gebäude des ehemaligen Druckhauses ist für uns ideal“, sagt Friedrich Kirchner. Er erwarb die Immobilie vor einigen Jahren privat und verkauft sie nun ans Unternehmen. Ins Erdgeschoss wird die Metallverarbeitung einziehen, in das Stockwerk darüber die Montageabteilung. Im zweiten Obergeschoss entsteht ein Trainingszentrum. Mitarbeiter von Handwerksbetrieben können dort den Umgang mit den Maschinen üben. Selbstverständlich auf glattem Parkett.

Umbau verzögerte Umzug

Weil einiges umgebaut und erneuert werden musste – unter anderem wurden 40 Fenster ausgetauscht –, verzögerte sich der Umzug um einige Wochen. Eigentlich sollte er schon in diesem Jahr über die Bühne gehen. Die FG Maschinen Bau GmbH beschäftigt zwölf Mitarbeiter. Bei dieser Betriebsgröße soll es bleiben, auch in Bischofswerda. Die Firma wäre in Neustadt geblieben, wenn denn das Umfeld stimmen würde. Im Gewerbegebiet Am Karrenberg hat die Maschinenbaufirma in einer früheren Landwirtschaftsanlage ihren Sitz. Wer sie besucht fährt zunächst an zig verfallenen Gebäuden vorbei. „Unseren Kunden und Besuchern möchten wir das nicht länger zumuten“, sagt Friedrich Kirchner.

Der 57-Jährige trat 2007 als geschäftsführender Gesellschafter in das Unternehmen ein. Er verantwortet Marketing und Vertrieb und betreut das Auslandsgeschäft. „Technischer Kopf“ und ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter ist Peter Bürger, von Haus aus Entwicklungsingenieur und jetzt 61 Jahre. 1996 gründete er in Neustadt die FG Fußbodengeräte- und Maschinenbau GmbH. FG steht dabei für Fritz Gross und die 1918 von ihm in Berlin gegründeten Gross-Motorenwerke. Der heutige Betrieb sieht sich in dessen Tradition. 1943 wurde ein Teil des Berliner Unternehmens nach Neustadt verlagert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Elektrohandwerkzeuge, darunter Handkreissägen hergestellt. 1972 wurde der Betrieb zwangsverstaatlicht, nach der Wende 1990 reprivatisiert. Die damals gegründete Fritz Gross GmbH & Co. KG konnte sich allerdings nur knapp vier Jahre am Markt behaupten. Im Januar 1994 musste sie Insolvenz anmelden. Zwei Jahre später wagte Peter Bürger, von 1981 bis 1994 im Betrieb, mit hochwertiger Fußbodenschleiftechnik einen Neuanfang. Die Qualität hat natürlich ihren Preis und die FG Maschinenbau GmbH hat ihr Credo: Qualität bleibt bestehen, wenn der Preis längst vergessen ist.

zur Startseite