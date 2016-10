Fabrice S. aus Freital vermisst Der 14-Jährige wurde zuletzt am Mittwoch am Freitaler Busbahnhof gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 14-jährige Fabrice aus Freital wird vermisst. © Polizeidirektion Dresden

Die Polizei sucht derzeit nach einem vermissten Jugendlichen aus Freital. Der 14-jährige Fabrice S. wohnt derzeit in einer Wohngruppe in Priestewitz, Ortsteil Dallwitz. Zuletzt wurde er am 12. Oktober am Freitaler Busbahnhof gesehen.

Fabrice ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Er wirkt etwas jünger und hat dunkle kurze Haare. Bei seinem Verschwinden trug er eine blaue Jeans sowie einen blauen Pullover. Die Polizei hat bereits Bezugspersonen des Jungen befragt, allerdings konnte er bisher nicht aufgefunden werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Polizeidirektion Dresden nach Fabrice sucht. Bereits Mitte August war der Junge für mehrere Tage verschwunden. Die Polizei fand ihn damals in Freital. (szo)

Wer hat Fabrice seit Sonntag gesehen? Wer kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Polizeistandort Freital oder an die Polizeidirektion Dresden unter Tel. 0351 4832233.

